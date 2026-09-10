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Fórmula 1

"¡Da miedo!": pilotos de la F1 se enfrentan a una desconocida pista con una curva "imposible" en la que se prevén accidentes

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Gran Premio de Madrid (AFP)
Gran Premio de Madrid (AFP)
Un evento de Fórmula 3 en agosto terminó con tres monoplazas destrozados y se produjeron 19 interrupciones con bandera roja.

Este fin de semana se estrena en Madrid el nuevo Gran Premio de la Fórmula 1 denominado 'Madring', un circuito complejo, lleno de curvas peligrosas y que ha puesto a los pilotos en alerta absoluta.

Los pilotos de F1 prevén un fin de semana de accidentes y caos en la nueva pista que acoge por primera vez el Gran Premio de España.

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"Apuesto a que habrá bandera roja", dijo Pierre Gasly, de Alpine, quien consiguió su primera pole position el pasado fin de semana en el Gran Premio de Italia en Monza.

"Eso seguro", agregó sobre posibles accidentes o interrupciones graves de la competencia.

Sin embargo, se lo tomó con calma y dio un paseo tranquilo el jueves por el circuito híbrido de 5,416 kilómetros construido a un coste de más de 83 millones de euros (96 millones de dólares).

Su compañero de equipo, Franco Colapinto, dijo que estaba deseando probarlo en su coche durante los entrenamientos del viernes, pero advirtió que "esta pista va a ser extremadamente difícil para todos los pilotos; en el simulador, completar una vuelta entera podría llevarme horas".

Y es que las prácticas en los simuladores han demostrado la dificultad del trazado provocando múltiples alertas e incidentes.

"Tiene un poco de todo. Si tomaras todo lo que encuentras en las 24 carreras del calendario y lo mezclaras, probablemente obtendrías algo parecido a esto", agregó el sudamericano.

Sergio Pérez, piloto mexicano de Cadillac con varios años de experiencia y 294 Grandes Premios disputados, demostró que ni la experiencia acalla el terror por un circuito tan complejo: "¡Da miedo!".

"Me recuerda a Jeddah: un circuito bueno, rápido y en condiciones. Estoy muy contento de estar aquí, y creo que el ambiente va a ser uno de los mejores", señaló.

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El mexicano también dijo que esperaba un circuito implacable, con poco agarre y sin margen de error.

El circuito acogió una jornada de rodaje con Ferrari en acción en un día muy caluroso de julio, antes de que finalizaran las obras, y celebró un evento de Fórmula Tres en agosto en el que tres monoplazas resultaron destrozados y se produjeron 19 interrupciones con bandera roja.

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