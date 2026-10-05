De la Espriella no para en la lucha contra el crimen: cayeron los alias ‘Camilo’, ‘Salchichón’, ‘Lobo’ y ‘Pimpon’

En Ibagué, la policía de Colombia capturó por orden judicial a alias ‘Camilo’, explosivista y sicario del frente Iván Díaz del bloque Jorge Suárez Briceño. Por otra parte, en la costa norte de Colombia, en Barranquilla y Puerto Colombia, la policía nacional, en coordinación con la fiscalía, desarrolló la Operación Cazador y capturó a Brayan Daniel Carrillo Miele, alias ‘Salchichón’, cabecilla principal de ‘Los Porteños’, y al segundo cabecilla de esa organización. En las últimas horas también fue confirmada la captura de alias ‘Lobo’ y alias ‘Pimpon’. Estos dos delincuentes pertenecerían a la estructura narcoterrorista 36 de las Farc.