Marco Rubio confirma que EE. UU. pidió al régimen de Delcy Rodríguez que María Corina Machado pudiera regresar a Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que la Casa Blanca le pidió al régimen de Delcy Rodríguez que María Corina Machado pudiera regresar a Venezuela.

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Mediante una rueda de prensa telefónica, Rubio explicó: "Hace semanas, y me refiero a muchas semanas, hablamos con las autoridades interinas y les dijimos que nuestra expectativa era que ella, como venezolana, pudiera regresar a su país. Es su país, el país del que procede. Debía poder regresar sin ser molestada y sin tener ningún problema".

Asimismo, el jefe de la diplomacia de la Unión Americana detalló: "Nos dijeron que podía aterrizar en el aeropuerto si quería. Y nosotros se lo comunicamos a su equipo”.

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A su vez, Rubio recordó que, en medio de la emergencia por el doble sismo en Venezuela, aconsejó a Machado no regresar a su país.

“La única vez que yo personalmente la desaconsejé regresar fue inmediatamente después del terremoto (...) En aquel momento, lo único en lo que estábamos concentrados era en conseguir que aterrizara en el país el mayor número posible de aviones con ayuda”, agregó.

La líder de la democracia en Venezuela y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, regresó a su país el domingo 25 de octubre.

La dirigente opositora se presentó en Barquisimeto, estado Lara, donde fue recibida por el pueblo en las inmediaciones de la iglesia de Santa Rosa.

Machado estuvo exactamente 10 meses en el exilio. Salió clandestinamente de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir en Oslo, Noruega, el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado.

Estados Unidos desarrolla en Venezuela un plan de tres fases, el cual contempla etapas de estabilización, recuperación económica y transición democrática.

Dicha estrategia surgió tras la captura y extracción del exjefe de la cúpula dictatorial venezolana, Nicolás Maduro Moros.

Hasta el momento, la inmensa mayoría del pueblo venezolano espera que sea María Corina Machado quien guíe la transición política del país.