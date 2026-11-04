Estas son las reacciones a la victoria demócrata en Estados Unidos: “El pueblo envió un mensaje claro”

La victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, celebradas el pasado 3 de noviembre, provocó diferentes reacciones dentro y fuera del país. El resultado, que le permitió a la formación opositora conseguir el control del Senado y la Cámara de Representantes, representó un duro revés para el presidente Donald Trump y el Partido Republicano.

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Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente Barack Obama, quien aseguró que los ciudadanos enviaron un mensaje claro sobre el tipo de liderazgo que esperan para el país, destacando la necesidad de impulsar una política que una a la sociedad en lugar de profundizar sus divisiones.

A través de su cuenta de X, el exmandatario también reconoció el trabajo de los candidatos demócratas que participaron en diferentes regiones y agradeció a los funcionarios electorales y voluntarios de ambos partidos por su labor durante la jornada.

"Esta noche, el pueblo estadounidense envió un mensaje claro: quiere una política que una a las personas en lugar de dividirlas, y líderes que ofrezcan soluciones concretas a los desafíos que enfrentan", escribió.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró los resultados y relacionó la victoria demócrata con el panorama político de Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva consiguió la reelección presidencial el pasado 25 de octubre.

"Ayer, la sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen. Contra el odio. Contra el machismo. Contra el negacionismo climático y contra los privilegios de las élites", manifestó el mandatario.

Además, lanzó un mensaje a los principales dirigentes de la derecha española, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, al asegurar que "la ola ultra a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal ya no crece: se desmorona". Sánchez también anticipó que un escenario similar podría presentarse en España, donde se celebrarán elecciones generales el próximo 29 de noviembre.

Las reacciones de otros líderes internacionales

Entre los pronunciamientos también estuvo el del primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, quien calificó el resultado como una importante señal política sobre un posible cambio de rumbo entre los votantes estadounidenses.

El mandatario destacó que algunas de las nuevas voces que llegan a la política estadounidense tienen posiciones más cercanas a las de Noruega en asuntos como el medioambiente, la política exterior y la cooperación internacional.

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Por otro lado, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, aseguró que los resultados podrían representar el comienzo de una nueva etapa en las relaciones internacionales. "Hemos visto que los demócratas han tomado el control del Senado y de la Cámara de Representantes, y el pueblo estadounidense ha hablado", manifestó ante periodistas.

Desde Irán también hubo un pronunciamiento. El presidente del Parlamento iraní y negociador en las conversaciones con Washington, Mohammad Bagher Ghalibaf, interpretó los resultados como un rechazo a los conflictos militares y publicó un mensaje en el que aseguró que los estadounidenses habían dicho "NO A LA GUERRA".

En Europa, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Christel Schaldemose, expresó un optimismo moderado frente al resultado, al considerar que podría favorecer el respaldo a Ucrania, la transición ecológica y las relaciones con el resto del mundo. Sin embargo, advirtió que la Unión Europea debe continuar fortaleciendo su autonomía.

¿Qué dijeron otros gobiernos sobre el resultado?

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Las reacciones también estuvieron acompañadas de mensajes de cautela. China aseguró que continuará trabajando para mantener una relación estratégica constructiva con Estados Unidos, mientras que Japón reiteró que la alianza entre ambos países seguirá siendo fundamental para su política exterior y de seguridad.

El portavoz del Gobierno griego, Pavlos Marinakis, afirmó por su parte que las relaciones entre Grecia y Estados Unidos no se verán afectadas por los resultados electorales y que Washington seguirá siendo un aliado estratégico.