Recuperan en Haití el control del estadio Sylvio Cator que estaba bajo dominio de pandillas: imágenes aéreas muestran enorme fila de tanques

La Policía Nacional de Haití (PNH) y la Task Force, un grupo armado bajo control del Gobierno haitiano, recuperaron este jueves el control del principal estadio del país, según información publicada por la agencia EFE.

El estadio, llamado Sylvio Cator, se ubica en Puerto Príncipe y es el lugar en donde la selección haitiana de fútbol disputaba sus partidos.

La Policía Nacional y el grupo militar, que dirige el empresario estadounidense Erik Prince, recuperaron también las zonas que rodean al estadio.

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En imágenes aéreas, publicadas por la Policía Nacional de Haití, quedaron retratados varios tanques en inmediaciones del estadio recientemente retomado del poder de las pandillas que se situaron en el lugar desde 2024.

El importante logro de las autoridades haitianas se dio en medio del despliegue de tropas de El Salvador en el país.

De hecho, según primeras versiones que han circulado en la prensa, el estadio fue entregado, por las autoridades haitianas, a fuerzas salvadoreñas para que se garantice su protección.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ordenó en días pasado el despliegue de unos 2.000 soldados en Haití luego de que cuatro de sus connacionales fueran secuestrados por pandillas.

Bukele, el martes pasado, anunció uno de los más duros golpes desde el despliegue que ordenó. Afirmó que militares salvadoreños en Haití destruyeron el "cuartel general" de 400 Mawozo, una de las principales pandillas haitianas.

En un mensaje en X escrito en criollo haitiano y acompañado de un video de la operación, Bukele afirmó que sus tropas destruyeron la casa y el "cuartel general" de Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, señalado como jefe de la banda.

En las imágenes se observan al menos tres helicópteros con bandera salvadoreña disparando repetidamente contra el complejo, mientras varias personas huyen corriendo.

El ataque se produjo después de que un usuario en X publicara, el 5 de noviembre, una fotografía de la casa de dos plantas y pidiera a Bukele que la destruyera. "¿Dónde está esta casa? Danos la dirección exacta y la destruiremos", respondió el mandatario.

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aime, en un post en X elogió al presidente salvadoreño por el apoyo para destruir la supuesta casa del poderoso líder pandillero.