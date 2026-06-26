Delcy Rodríguez dice que recibió una llamada del presidente Trump y del secretario Rubio: "Ratificaron el respaldo de EE. UU. en este momento difícil para Venezuela"

Este viernes, la jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, dijo vía X que sostuvo una llamada con el presidente de EE. UU. Donald Trump y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

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"Recibí una llamada del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos en este momento difícil para Venezuela", mencionó Rodríguez.

"Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas. Agradecemos profundamente este gesto de amistad y cooperación", añadió.

Más temprano, su hermano, el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció un balance actualizado de las víctimas fatales que han dejado los terremotos en Venezuela.

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De acuerdo con el funcionario del régimen, el número de muertos subió a 929. El estado de La Guaira, el más afectado por los sismos, "se encuentra totalmente militarizado", mencionó Rodríguez en un mensaje televisado.

El miércoles 24 de junio, Venezuela fue epicentro de dos terremotos de magnitudes de 7.2 y 7.5, que devastaron diferentes zonas del país.

Las autoridades adelantan las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes, mientras que equipos de socorristas de múltiples zonas siguen llegando al país para colaborar.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

Por su parte, las zonas más severamente dañadas en el estado de La Guaira tras el doble terremoto son Playa Grande, Catia La Mar y Caraballeda.