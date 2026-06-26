NTN24
Viernes, 26 de junio de 2026
Viernes, 26 de junio de 2026
Terremoto en Venezuela

Delcy Rodríguez dice que recibió una llamada del presidente Trump y del secretario Rubio: "Ratificaron el respaldo de EE. UU. en este momento difícil para Venezuela"

junio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Más temprano, su hermano, el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció un balance actualizado de las víctimas fatales que han dejado los terremotos en Venezuela.

Este viernes, la jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, dijo vía X que sostuvo una llamada con el presidente de EE. UU. Donald Trump y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

TE PUEDE INTERESAR:

"Recibí una llamada del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos en este momento difícil para Venezuela", mencionó Rodríguez.

"Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas. Agradecemos profundamente este gesto de amistad y cooperación", añadió.

Más temprano, su hermano, el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció un balance actualizado de las víctimas fatales que han dejado los terremotos en Venezuela.

o

De acuerdo con el funcionario del régimen, el número de muertos subió a 929. El estado de La Guaira, el más afectado por los sismos, "se encuentra totalmente militarizado", mencionó Rodríguez en un mensaje televisado.

El miércoles 24 de junio, Venezuela fue epicentro de dos terremotos de magnitudes de 7.2 y 7.5, que devastaron diferentes zonas del país.

o

Las autoridades adelantan las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes, mientras que equipos de socorristas de múltiples zonas siguen llegando al país para colaborar.

o

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

Por su parte, las zonas más severamente dañadas en el estado de La Guaira tras el doble terremoto son Playa Grande, Catia La Mar y Caraballeda.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Terremoto

Delcy Rodríguez

Ivanka Trump

Marco Rubio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así se vivieron los dos terremotos desde una cárcel de Venezuela: impactante testimonio de preso político

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Nueva réplica de magnitud 5.4 en Venezuela tras los dos terremotos que devastaron al país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Al menos 17 países envían equipos de rescate y ayuda médica a Venezuela tras los terremotos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El dictador Maduro escribe carta desde la prisión tras los terremotos que enlutan a Venezuela: "De esta también vamos a salir"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Foto: evacuación terremoto en Venezuela
Terremoto en Venezuela

"Había muchas personas heridas": joven que captó con su celular la trágica evacuación tras los devastadores terremotos en Venezuela

Terremoto en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Así se vivieron los dos terremotos desde una cárcel de Venezuela: impactante testimonio de preso político

Equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes bajo escombros de edificios colapsados en Venezuela - EFE
Venezuela

Tres edificios colapsaron tras los terremotos que azotaron Venezuela: equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes

Colapso de edificaciones en Venezuela tras terremotos - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

“La cantidad de estructuras colapsadas sobrepasa la capacidad de respuesta”: especialista en operaciones de socorro tras la tragedia en Venezuela

Entrada del centro penitenciario Rodeo I - EFE
Venezuela

La angustia que vivieron los presos políticos durante el terremoto en Venezuela: "No podían informar a sus familias sobre su estado"

Más de Actualidad

Ver más
Interdicción de buque por Estados Unidos - Foto: EFE
Buque

EE. UU. revela imágenes de impresionante interdicción marítima a buque sin nacionalidad en el Océano Índico

Alias Calarcá - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Le cuento que prácticamente nos están obligando a dar el voto por ese señor Cepeda": denuncian intimidación para votar en Caquetá

Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"El único que sobrevivió a este derrumbe fui yo, mi mamá dejó de respirar": desgarrador testimonio de un niño sobreviviente de los terremotos en La Guaira

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
De la Espriella vistiendo camiseta de la selección Colombia/ Iván Cepeda - Fotos EFE
Selección Colombia

Federación Colombiana de Fútbol responde a cuestionamientos de Iván Cepeda sobre uso de la camiseta de la selección en campaña

Mercedes-Benz Stadium - Foto AFP
Copa Mundial del Fútbol

Estadio con techo retráctil y la pantalla 360 más grande del mundo será una de las sedes con mayor actividad de todo el Mundial 2026

Elecciones en Colombia | Foto: AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"La democracia en Colombia ha superado muchas pruebas, es una de las más fuerte de América Latina": Observador internacional invitado por el CNE de Colombia

Final de la Liga BetPlay entre Junior y Atlético Nacional deja al menos un muerto y tres heridos - EFE
Atlético Nacional

Un hincha murió y tres personas resultaron heridas tras disturbios en la final del fútbol colombiano

Torneo de Wimbledon - Foto: EFE
Tenis

¿Wimbledon vs. boicot? La medida que tomó un grupo de tenistas para reclamar mejores premios en los Grand Slam

Interdicción de buque por Estados Unidos - Foto: EFE
Buque

EE. UU. revela imágenes de impresionante interdicción marítima a buque sin nacionalidad en el Océano Índico

Alias Calarcá - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Le cuento que prácticamente nos están obligando a dar el voto por ese señor Cepeda": denuncian intimidación para votar en Caquetá

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre