Filtran detalles de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: esta sería la fecha

El enlace matrimonial entre el futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la empresaria española Georgina Rodríguez continúa siendo uno de los temas más comentados en redes sociales, especialmente tras los recientes rumores sobre una posible fecha para la ceremonia.

La especulación sobre el matrimonio se intensificó después de la eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, torneo que marcó la última participación mundialista del delantero.

Ronaldo, ganador de cinco Balones de Oro y figura histórica de clubes como Real Madrid y Manchester United, había declarado meses atrás sus intenciones respecto a la boda.

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"Planeamos hacerlo después del Mundial, con el trofeo. Espero ganar la copa", manifestó el futbolista entre risas durante una entrevista.

Por su parte, Georgina Rodríguez reveló detalles sobre la ceremonia privada que ambos desean.

Tras diez años de relación, la empresaria confirmó que la boda será íntima y de reducido tamaño. Según expresó, la propuesta la sorprendió completamente y necesitó tiempo para asimilar el momento.

La controversia más reciente surgió cuando el programa de televisión portugués V+Fama aseguró haber recibido una invitación para el matrimonio, programado supuestamente para el 1 de agosto en la Quinta da Regaleira, ubicada en Sintra, Portugal. Sin embargo, esta información fue rápidamente desmentida por la revista ¡HOLA!

La publicación española realizó una verificación exhaustiva y confirmó que no existe confirmación oficial del evento.

Hasta el momento, ni Cristiano Ronaldo ni Georgina Rodríguez han emitido declaraciones públicas confirmando o desmintiendo los rumores sobre la fecha específica de su matrimonio.