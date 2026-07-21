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Martes, 21 de julio de 2026
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Desnutrición en Venezuela

FAO alerta sobre el deterioro nutricional de mujeres y niños en Venezuela

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Migrantes venezolanos - Foto de referencia: EFE
Migrantes venezolanos - Foto de referencia: EFE
La falta de acceso a dietas saludables y la persistente inflación de los alimentos mantienen a los hogares venezolanos vulnerables.

Un nuevo informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) encendió las alarmas ante el grave deterioro nutricional que afecta a las mujeres y a los niños en Venezuela.

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Dicha instancia advierte que, a pesar de la disminución cuantitativa del hambre, eso no elimina la malnutrición estructural.

Es sabido que la falta de acceso a dietas saludables y la persistente inflación de los alimentos mantienen a los hogares venezolanos vulnerables.

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LA FAO es un organismo especializado de la ONU que lidera los esfuerzos internacionales para erradicar el hambre, lograr la seguridad alimentaria y promover una agricultura sostenible.

La organización cuenta con más de 194 estados miembros y su sede central se encuentra en Roma, Italia (FAO).

Por otro lado, recientemente el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que 680.000 niños, niñas y adolescentes necesitan asistencia humanitaria urgente.

UNICEF también estima que se requieren 52 millones de dólares para hacer frente a la emergencia provocada por los terremotos, buscando proteger a una población infantil que ya enfrentaba grandes vulnerabilidades antes de la catástrofe.

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En cuanto a la inflación en Venezuela, expertos en materia económica detallan que esta se aceleró al 13,8% en junio, revirtiendo la tendencia de desaceleración que traía desde meses anteriores.

Este repunte, que duplicó la cifra de mayo (6,3%), coincidió con el mes en el que el país enfrentó los devastadores terremotos del 24 de junio.

Actualmente, la inflación acumulada en el primer semestre se ubica en 129,8% y la tasa interanual supera el 544%.

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