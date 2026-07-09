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Jueves, 09 de julio de 2026
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Mundial 2026

Polémica tras decisión de la FIFA de suspender por dos partidos a jugador de Inglaterra en el Mundial: "Quieren favorecer a Argentina"

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Inglaterra ante México en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Inglaterra ante México en el Mundial 2026 - Foto: EFE
El caso volvió a rememorar la suspensión de la tarjeta roja a un jugador de Estados Unidos por interferencia de Donald Trump.

Luego de la polémica por la decisión de la FIFA de suspender la sanción de tarjeta roja al jugador de Estados Unidos, Folarin Balogun, tras la intervención del presidente Donald Trump, un nuevo episodio ha causado indignación.

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Y es que el defensa inglés Jarell Quansah se perderá el partido de cuartos de final del Mundial del sábado contra Noruega, y las semifinales si los Tres Leones avanzan, tras recibir una sanción de dos partidos por parte de la FIFA.

Quansah recibió una tarjeta roja directa contra México en los octavos de final, pero solo después de la revisión del VAR.

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La ausencia del jugador del Bayer Leverkusen supone un problema para Thomas Tuchel a la hora de elegir al lateral derecho.

El capitán del Chelsea, Reece James, se ha perdido los últimos tres partidos tras sufrir una lesión en los isquiotibiales y es el único lateral derecho natural en la plantilla de Tuchel.

Djed Spence y Quansah han ocupado el puesto de lateral derecho, pero ambos han tenido dificultades.

James sigue siendo duda para los cuartos de final tras no haber entrenado el miércoles.

Ezri Konsa se vio obligado a pasar a jugar de lateral derecho durante la última media hora del tenaz partido de Inglaterra en México, en el que lograron la victoria, y podría ser titular en esa posición, con John Stones ocupando el puesto de defensa central.

Según se informa, la Federación Inglesa de Fútbol (EFA) ha estado explorando opciones para apelar la suspensión de Quansah después de que la FIFA suspendiera de forma controvertida la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun.

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Balogun recibió autorización para jugar en la derrota de Estados Unidos por 4-1 ante Bélgica tras una llamada del presidente estadounidense Donald Trump al organismo rector del fútbol mundial.

"¿Dónde empieza esto y dónde termina? ¿Podemos revertirlo o no? ¿Qué está pasando?", dijo Tuchel tras la victoria en Ciudad de México.

"¿Dónde trazar la línea? Esa es la pregunta que me hago."

La decisión de la FIFA ha generado todo de reacciones de los aficionados, muchos de los cuales han insinuado que el objetivo es favorecer a la selección argentina.

“Quieren favorecer a Argentina”; “Lo hacen pensando en las semifinales”; “Messi es el gran elegido por la FIFA”; “Infantino quiere volver a entregarle la Copa a Messi”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Cabe recordar que el próximo sábado Inglaterra se enfrentará a Noruega, mientras que Argentina cerrará la fase de cuartos de final ante Suiza.

En caso de que Argentina e Inglaterra ganen sus series, se verán las caras en las semifinales.

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