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Martes, 13 de octubre de 2026
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Protección animal

Descubren una nueva especie de felino silvestre en Bolivia: Tigrino es uno de los dos ejemplares vivos conocidos

octubre 13, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Tigrino - Foto AFP
Tigrino - Foto AFP
Tigrino vive en un santuario de Bolivia y es uno de los dos únicos ejemplares vivos conocidos del Leopardus tilcayo, una especie de felino silvestre identificada gracias a análisis genéticos. Su hábitat, los bosques nublados de los Yungas, enfrenta amenazas como la deforestación y la minería ilegal

Tigrino, un pequeño felino de 10 años que vive en el santuario de vida silvestre Senda Verde, en Bolivia, es uno de los dos únicos ejemplares vivos conocidos de una especie recién identificada: el Leopardus tilcayo.

El animal, que pesa alrededor de 1,4 kilogramos y mide unos 46 centímetros de largo, permanece bajo cuidado humano y no puede regresar a su hábitat natural después de casi una década en cautiverio.

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La especie fue identificada en los bosques nublados de los Yungas, una región montañosa de Bolivia caracterizada por su elevada humedad y riqueza natural.

Según Enzo Aliaga-Rossel, biólogo e investigador especializado en ecología y conservación de mamíferos tropicales, los primeros resultados del análisis genético sorprendieron al equipo científico, que repitió las pruebas y comparó sus hallazgos con muestras de otros países para confirmar que se trataba de una especie diferente.

“Fue una sorpresa muy grande. (...) Ya habíamos determinado que se trataba de una nueva especie que no había sido descrita y era diferente de lo que nosotros esperábamos”, explicó Aliaga-Rossel.

El investigador destacó que el uso de información genómica permitió obtener resultados más sólidos, ya que las características físicas y el pelaje de estos felinos pueden confundirse con los de otras especies del mismo grupo.

El descubrimiento también plantea nuevos retos para la conservación. Los Yungas, donde fue identificado el Leopardus tilcayo, enfrentan amenazas como la deforestación, el avance de la minería ilegal y la expansión de actividades agrícolas.

Además, el investigador advirtió sobre el riesgo de que la popularidad del animal incentive su captura para tenerlo como mascota. Por ello, el equipo trabaja en el uso de cámaras trampa y en la colaboración con las comunidades y autoridades locales para conocer mejor la distribución de la especie y proteger su entorno.

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