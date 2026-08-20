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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Fútbol colombiano

Equipo del fútbol colombiano denunció presión a sus jugadores para influir en situaciones deportivas relacionadas con apuestas

agosto 20, 2026
Por: Luis Cifuentes
Fútbol colombiano - Foto de referencia: EFE
Fútbol colombiano - Foto de referencia: EFE
El club, que milita en la segunda división del fútbol profesional colombiano, reveló que detectó estos intentos de corrupción.

El Orsomarso Sport Club de Colombia denunció públicamente que personas externas intentaron sobornar a jugadores de su plantilla con el objetivo de influir en situaciones deportivas relacionadas con apuestas ilegales, según informó la institución mediante un comunicado oficial.

El club, que milita en la segunda división del fútbol profesional colombiano, reveló que detectó estos intentos de corrupción a través de sus "mecanismos internos de prevención e integridad". La organización enfatizó que rechaza "categóricamente cualquier intento de soborno o manipulación de la competencia".

"Estas conductas atentan contra nuestra institución, nuestros jugadores y la esencia misma del fútbol", señaló el Orsomarso en un pronunciamiento oficial. El club aclaró que el comunicado "no constituye un señalamiento contra nuestros futbolistas", sino que representa un respaldo a su plantilla frente a quienes pretenden involucrarlos en prácticas irregulares.

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La institución deportiva destacó su compromiso con la transparencia al afirmar: "Reafirmamos nuestro compromiso de protegerlos frente a quienes pretenden involucrarlos en este tipo de prácticas". Además, el club hizo un llamado más amplio al sistema futbolístico del país.

"Hacemos un llamado a todo el fútbol colombiano. Esta problemática no afecta únicamente a Orsomarso y debemos enfrentarla conjuntamente con absoluta firmeza", indicó el comunicado.

"La integridad deportiva no se negocia. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance y no descansaremos con el fin de proteger la transparencia de la competencia y evitar, de manera categórica, que intereses ajenos al deporte jueguen con el esfuerzo de nuestros jugadores, nuestra institución y nuestros anhelos deportivos", agregó.

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Hasta el momento, la institución no ha revelado detalles específicos sobre la identidad de las personas involucradas en el intento de soborno ni el monto de dinero ofrecido. Tampoco se ha confirmado si el caso ha sido remitido a las autoridades deportivas o judiciales colombianas para su investigación formal.

Este escándalo se suma a las preocupaciones crecientes sobre la manipulación de partidos vinculada a las apuestas deportivas en el fútbol latinoamericano.

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