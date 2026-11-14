Días sin comer y gritos de auxilio: piden a Marco Rubio intervenir por presos políticos en Venezuela

Una carta manuscrita desde la cárcel militar de Ramo Verde ha encendido las alarmas internacionales. Prisioneros políticos venezolanos, en su mayoría militares, exponen en el documento las condiciones de tortura física y psicológica que enfrentan, las violaciones al debido proceso y llegan al extremo de ofrecer aceptar el exilio como única salida a su cautiverio.