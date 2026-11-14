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Sábado, 14 de noviembre de 2026
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Hallan sin vida al abogado del "Pollo" Carvajal, exjefe de la inteligencia militar chavista

noviembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
En Madrid fue encontrado sin vida Nielson de Souza Vilela, abogado del exjefe de la inteligencia militar chavista venezolana Hugo Armando "Pollo" Carvajal, uno de los hombres que más información conoce sobre las presuntas redes criminales del chavismo. Su muerte habría sido de manera natural, según el informe forense. Su deceso se conoce mientras Carvajal colabora con la justicia en Estados Unidos y podría aportar información sobre las conexiones del régimen con el narcotráfico internacional. Gustavo de Arístegui y San Román, analista Internacional, habló en NTN24 acerca del tema.

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