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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Argentina

Más de 2.000 evacuados en Argentina por inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño: advierten crecida de ríos

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Inundaciones en Paraguay - Foto: EFE
Inundaciones en Paraguay - Foto: EFE
Las lluvias registradas en las últimas semanas están elevando peligrosamente el caudal de los ríos Iguazú, Paraná y Uruguay.

Más de 2.000 personas debieron abandonar sus hogares por las inundaciones asociadas al fenómeno climático de El Niño que afectan al noreste de Argentina, en una emergencia que causó dos muertos el fin de semana pasado y amenaza con prolongarse durante los próximos meses.

Las lluvias registradas en las últimas semanas están elevando peligrosamente el caudal de los ríos Iguazú, Paraná y Uruguay, que bordean el noreste argentino haciendo de fronteras naturales con Brasil, Paraguay y Uruguay y desembocan en el Río de la Plata.

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En la provincia de Chaco, entre 1.200 y 1.300 personas fueron evacuadas o abandonaron sus hogares por sus propios medios, principalmente en las localidades de Puerto Vilelas y Barranqueras, dijo este viernes Gustavo Santos, subsecretario provincial de Protección Civil.

"Va a ser así durante un par de meses, va a subir y bajar el río constantemente", aseguró el funcionario.

En Corrientes, la provincia vecina, más de 1.000 personas debieron abandonar sus viviendas, según un balance de Defensa Civil difundido el miércoles.

Varios barrios de Paso de la Patria, una localidad turística a orillas del Paraná, se inundaron por la rotura de un terraplén de contención causado por la crecida del río. Algunos vecinos permanecen en sus viviendas anegadas, mientras las autoridades refuerzan las defensas y preparan albergues.

A la gente "no le queda otra que sobrevivir", dijo este viernes a la Juan Pablo Gómez, un habitante de la zona.

"Yo hasta ahora estoy aguantando acá en mi casa. De un día para otro me vino un metro de agua, se rompió la barrera y me vino todo", dijo Gómez desde un bote que flotaba al costado de su casa inundada.

En algunos sectores apenas sobresalen los techos de las casas, mientras que en un campo de fútbol solo asoma el travesaño de una portería.

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Dos trabajadores rurales murieron ahogados en Corrientes mientras trasladaban ganado entre islas para protegerlo de la crecida.

Autoridades de Corrientes advirtieron este viernes que las lluvias previstas en las cuencas superiores del Paraná y el Uruguay podrían provocar nuevas crecidas la próxima semana.

En Misiones, las tormentas del jueves y viernes dañaron más de un centenar de viviendas y provocaron cortes de rutas y puentes por el desborde de arroyos, según la prensa local.

En las Cataratas del Iguazú, el caudal del río a mitades de octubre era diez veces superior al promedio en esa época del año.

Aunque se reabrieron varios circuitos turísticos, el acceso a la Garganta del Diablo sigue cerrado desde agosto.

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, que altera los patrones de vientos y precipitaciones en distintas regiones del planeta.

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