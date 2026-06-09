"Diosdado Cabello está en el centro de mayoría de los casos": abogado habla de la probabilidad de extradición del número dos del régimen venezolano

En el programa La Tarde de NTN24, Tomás Farini Duggan, abogado, conocido por su trabajo en casos de crímenes de lesa humanidad y su papel en la jurisdicción universitaria, analizó la solicitud de España sobre la extradición de excoronel Ephraín Enrique Verdú Torrele.

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“La diferencia de Verdú y Nicolás Maduro, es que Verdú está en libertad, este es un peligro porque no sabemos si se va a presentar o va a quedar prófugo”, expuso Farini, recalcando que “Verdú tiene una orden de captura vigente para rendir cuenta de estos crímenes en Argentina”.

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Por otro lado, reveló que “Diosdado Cabello está pedido en extradición por Argentina por crímenes concretos”.

Sin embargo, señaló que observando a “Venezuela en estado actual, difícilmente extraditaría a Diosdado Cabello”.

“Diosdado Cabello es uno de los principales imputados por mi Querella. Diosdado está en centro de la mayoría de los casos que llevo en Argentina”, explicó Farini y reiteró que el participe del régimen “solo tiene orden de captura por Argentina y Estados Unidos”.