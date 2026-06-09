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Martes, 09 de junio de 2026
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Crisis en Venezuela

Esto es lo que se sabe sobre disparos aéreos y movilización militar en zonas mineras de Venezuela

junio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El analista Carlos Egaña y el periodista César Báez se refirieron a la situación en diálogo con NTN24.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) del régimen en Venezuela desplegó una operación militar en zonas mineras del país, específicamente en las cercanías de Las Claritas, estado Bolívar, donde un helicóptero militar habría abierto fuego, según confirmaron medios venezolanos.

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Imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación muestran la aeronave sobrevolando la zona minera, ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Guyana, en momentos en los que se conoció por filtración un memorando dirigido a la Guardia Nacional Bolivariana.

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En entrevista con NTN24, el analista Carlos Egaña sugiere que estas acciones podrían estar coordinadas con inversión extranjera en el sector energético: "Tal vez aquí se está coordinando una suerte de acción para asegurar que la inversión extranjera asociada al sector energético que venga a operar en Venezuela tenga cierta seguridad que hoy día no podrían tener".

Por su parte, el periodista César Báez, confirmó que durante los últimos dos días, pero con mucho más énfasis el día de hoy, se han estado llevado a cabo operaciones militares en algunas zonas del arco minero del Orinoco.

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"Hemos tenido acceso a algunas fotos y videos del pueblo de Las Claritas, en el estado de Bolívar, donde hemos visto helicópteros de la Fuerza Armada venezolana sobrevolando", detalló.

Cabe subrayar que los informes sobre la operación se conocen días después de la visita del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, quien se reunió en la Embajada estadounidense en Caracas con el jefe de misión John Barrett.

La misión diplomática en Caracas confirmó recientemente que las exportaciones de petróleo venezolanas alcanzaron 1,25 millones de barriles diarios, "el nivel más alto en siete años", atribuyéndole dicho resultado al "plan de tres fases del secretario Marco Rubio y el presidente Donald Trump" tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

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