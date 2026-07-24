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Viernes, 24 de julio de 2026
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Danny Ocean

Danny Ocean anunció que el 100% de las ganancias de su gira por Europa serán destinadas a ayudar a las víctimas de los terremotos en Venezuela

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Daños provocados por los terremotos en Venezuela / Danny Ocean, cantante venezolano - Fotos: EFE
Daños provocados por los terremotos en Venezuela / Danny Ocean, cantante venezolano - Fotos: EFE
El artista concluyó su recorrido europeo en el festival MEO Marés Vivas, reafirmando su compromiso social con su país natal.

El cantante venezolano Danny Ocean confirmó que donará el 100% de las ganancias y los ingresos de su gira por Europa para apoyar a las comunidades afectadas por los devastadores terremotos en Venezuela.

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Durante cada concierto de la gira de Ocean por el 'viejo continente', los asistentes encontraron códigos QR para realizar aportes económicos directos a la causa.

El artista concluyó su recorrido europeo en el festival MEO Marés Vivas, reafirmando su compromiso social con su país natal.

Aparte de su gira musical en Europa, Ocean brilló en la inauguración del Mundial 2026. El cantautor venezolano hizo historia en el Estadio Azteca al convertirse en el primer artista de su país en presentarse en la ceremonia de inauguración de una Copa del Mundo de la FIFA.

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Durante su show, el oriundo de Caracas (capital de Venezuela) interpretó su tema 'Partidazo', incluido en el álbum oficial del torneo.

Su indumentaria llamó la atención debido a la carga simbólica: rindió un homenaje a su país al vestir el color vinotinto, como el de la selección de fútbol de su nación.

Asimismo, el cantante suramericano portó una chaqueta al estilo Michael Jackson, con un pantalón holgado.

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La ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvo lugar el jueves 11 de junio en Ciudad de México para preceder el primer partido del torneo entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Danny Ocean se ha consolidado como una de las voces musicales más prominentes de la resistencia y un símbolo de la disidencia de la diáspora venezolana.

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