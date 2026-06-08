“Diosdado Cabello pidió mi extradición a Estados Unidos”: revela militar venezolano exiliado

En el programa La Tarde de NTN24, José Rodríguez Araña, militar de Venezuela y exprisionero político en el exilio, denuncia que seis familiares han sido injustamente detenidos por el régimen de Venezuela.

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El teniente Araña reveló que algunos de sus familiares “los agarran como parte de una represaría que tiene el régimen en contra de mí, así como lo ha tenido en contra de otros compañeros”.

Recordó que “Diosdado Cabello solicitó mi extradición a Estados Unidos”, sin embargo, aseguró que ha recibido seguridad por parte del país norteamericano.

“Es algo sistemático y continuo que el régimen está llevando a cabo desde hace tiempo con la familia de aquellas personas que son de interés para capturar”, explicó.

Y denunció que sus “familiares duraron un año entero en desaparición forzosa. Durante aun año hemos tenido 11 familiares detenidos”.

Asimismo, el militar relató que “este régimen pretende tener a todos los militares bajo su control, con lealtad absoluta”. De acuerdo con fuentes cercanas del militar, “dentro de la Fuerza Armada no saben a quién obedecer”, concluyó.