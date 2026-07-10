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Viernes, 10 de julio de 2026
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New York

Cómo una peligrosa bacteria puso en alerta sanitaria a Nueva York por un brote de legionela

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Según experto consultado por NTN24, se han reportado más de 5.000 avistamientos de drones en Nueva York y alrededores – Foto EFE
Según experto consultado por NTN24, se han reportado más de 5.000 avistamientos de drones en Nueva York y alrededores – Foto EFE
Las autoridades están investigando docenas de torres de refrigeración luego de confirmar 46 contagios y más de una veintena de hospitalizaciones en Manhattan.

Las autoridades sanitarias de Nueva York sostienen en estos momentos una carrera contrarreloj para contener un brote de legionelosis, la cual suma ya 46 casos confirmados y provocando la hospitalización de al menos 22 personas, algunas ya situadas en unidades de cuidados intensivos.

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De acuerdo con un reportaje publicado por la BBC, el foco de la infección estaría relacionado con torres de refrigeración contaminadas ubicadas en el Upper East Side de Manhattan, donde se concentra la mayor parte de los contagios.

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Pero, ¿Qué es la legionelosis? Esta es una forma de neumonía generada por la bacteria Legionella, un microorganismo que prolifera en sistemas de agua a alta temperatura y puede propagarse cuando las personas inhalan gotas de agua contaminada.

No obstante, no se transmite de persona a persona, la enfermedad puede representar un riesgo de gran importancia para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y pacientes con sistemas inmunológicos debilitados.

El actual incremento de los casos está generando preocupación a los residentes del sector. Según la BBC, varios están tomando medidas adicionales de protección mientras continúan las investigaciones. Algunos están utilizando mascarillas N95 al salir de sus viviendas y tienen las ventanas cerradas por precaución, pese a que las autoridades no han enviado una recomendación oficial en este sentido.

Ante esta emergencia, el Departamento de Salud de Nueva York anunció una estrategia de respuesta inmediata que puede significar la inspección de unas 160 torres de refrigeración en la zona afectada. Si alguna de estas arroja resultados positivos para la bacteria, los propietarios deberán proceder de inmediato con la limpieza y desinfección de las instalaciones de manera inmediata, esto sin esperar más pruebas que confirmen la contaminación.

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El comisionado de Salud de la ciudad, Alister Martin, aseguró que la detección temprana del brote hará que se pueda actuar con mayor eficacia y prontitud para disminuir el riesgo de nuevos contagios. Por otro lado, hay líderes locales que consideran que las podrían no ser suficientes y solicitan que todas las torres de refrigeración del área estén desinfectadas de manera preventiva , independientemente de los resultados iniciales de las pruebas.

Especialistas citados por la BBC explican que las torres de refrigeración de edificios de un gran tamaño tienen y dan condiciones favorables para la proliferación de la bacteria cuando no poseen el mantenimiento adecuado. También advierten que los incrementos de las temperaturas asociadas al cambio climático podrían favorecer la aparición de este tipo de brotes de manera más notable en las grandes ciudades.

La legionelosis había afectado anteriormente a Nueva York. En 2025 se registró un brote en Harlem el cual dejó 114 personas infectadas, siete de ellos fallecidos, mientras que, en la ciudad canadiense de London, en Ontario, se confirmaron 105 casos y cinco fallecidos durante ese mismo año.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del brote e insisten en que cualquier persona que presente fiebre, tos persistente, dificultad para respirar o síntomas similares a los de una gripe fuerte debe buscar atención médica de inmediato.

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