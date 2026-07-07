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Martes, 07 de julio de 2026
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Diosdado Cabello

Encargado de negocios de EE. UU. en Venezuela evita responder sobre si ha cambiado la posición de Washington frente a Diosdado Cabello tras foto juntos

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Las declaraciones esquivas de Barrett fueron analizadas en el programa Club de Prensa de NTN24 por Emmanuel Rincón y Vanessa Vallejo.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, respondió en conferencia de prensa a una pregunta que le hizo NTN24 sobre Diosdado Cabello luego de que fuera publicada una fotografía en la que ambos salen juntos en lo que parece ser una charla amena.

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Incluso en la imagen se le ve a Barrett tomar de manera amistosa por el brazo a Cabello lo que ha llevado a muchos a preguntarse si la posición del gobierno de Estados Unidos, respecto al número dos del régimen venezolano, ha cambiado.

Fue justamente esa la pregunta que NTN24 le hizo al encargado de negocios. Barrett no respondió directamente al cuestionamiento y, en lugar, se pronunció sobre las acciones que ha tenido Estados Unidos para atender la emergencia que se desató en Venezuela como consecuencia de los terremotos que asolaron al país el pasado 24 de junio.

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“El Departamento de Estado está 100% enfocado en esta respuesta ante los devastadores terremotos en Venezuela y en adelantar con el plan de tres fases de Donald Trump que incluye estabilización, recuperación económica y reconciliación, y por supuesto la transición democrática”, afirmó.

Barrett indicó a su vez que Estados Unidos permanecerá concentrado en avanzar con “esos esfuerzos”

Las declaraciones esquivas de Barrett fueron analizadas en el programa Club de Prensa de NTN24.

Emmanuel Rincón, consultor político en Regional Renaissance, afirmó que Barrett intenta “rehuir del tema” porque probablemente “no tenga respuesta a lo que está pasando con Diosdado Cabello”.

Vanessa Vallejo, analista política de Voz US, por su parte consideró que “es evidente que en este momento Estados Unidos no busca a Diosdado Cabello para capturarlo”.

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