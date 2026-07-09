"Delcy no tiene legitimidad para hacer esa petición": abogado Zair Mundaray sobre reclamo de lingotes de oro por parte del régimen venezolano

Zair Mundaray Rodríguez, abogado penalista y criminalista, exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público venezolano, dijo en La Tarde de NTN24 que Delcy Rodríguez, a cargo del régimen de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro, "no tiene legitimidad" para solicitar al rey Carlos III la "liberación" del oro venezolano que está bajo custodia del Banco de Inglaterra.

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Rodríguez, cabe resaltar, está reclamando a Inglaterra 31 toneladas en lingotes de oro para, supuestamente, atender la emergencia derivada en el país tras el doble terremoto del 24 de junio, en medio de los fuertes cuestionamientos al régimen por la que se ha considerado como "capacidad de respuesta cero" frente a la tragedia.

"Ellos han generado un discurso público de que el oro se lo robaron, no. El oro está en resguardo y está en resguardo porque eso hace parte del trabajo que hace el Banco Central del Reino Unido, que guarda reservas internacionales de otros estados", expuso Mundaray.

El régimen de Venezuela, según Mundaray, "pretende ir contra uno de los pocos activos que quedan legítimamente resguardados y que de manera correcta las cortes del Reino Unido han interpretado que no se pueden entregar ante un Banco Central que no es autónomo y mucho menos a un régimen que no tiene reconocimiento internacional".

Debido a que el régimen no tiene ese reconocimiento internacional "porque no proviene de la soberanía popular", Delcy Rodríguez, según Mundaray, "está equivocada en esa petición porque no tiene la legitimidad".

Mundaray reiteró que "Delcy no hace parte de un gobierno legítimo" debido a que "la monarquía nunca reconoció a Maduro", quien enfrenta actualmente enfrenta una serie de cargos en Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores.