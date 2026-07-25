Directora de la MOE analiza los retos del sistema electoral tras las elecciones en Colombia

La democracia colombiana demostró fortaleza institucional en el reciente proceso electoral, pero enfrenta amenazas inéditas que provienen de las redes sociales y la desinformación, según advirtió Alejandra Barrios, fundadora y directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), organización con 20 años de trayectoria en vigilancia de procesos electorales en Colombia.