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Sábado, 25 de julio de 2026
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Programa: Mujeres de Ataque

Directora de la MOE analiza los retos del sistema electoral tras las elecciones en Colombia

julio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
La democracia colombiana demostró fortaleza institucional en el reciente proceso electoral, pero enfrenta amenazas inéditas que provienen de las redes sociales y la desinformación, según advirtió Alejandra Barrios, fundadora y directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), organización con 20 años de trayectoria en vigilancia de procesos electorales en Colombia.

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