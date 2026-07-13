Rescatistas de Estados Unidos denuncian que el régimen de Venezuela retrasó su ingreso con burocracia para ayudar en la tragedia de los terremotos

Grave denuncia de equipos internacionales que llegaron a Venezuela para ayudar en las operaciones de rescate tras los dos terremotos que sacudieron al país. La burocracia y los retrasos administrativos demoraron el ingreso de los rescatistas a Venezuela.

Te puede interesar:



Uno de los rescatistas implicados le dijo a NTN24 que Delcy Rodríguez frustró el intento del equipo de rescatistas de Estados Unidos de entrar a Venezuela y estuvieron 5 días esperando los documentos y 15 horas varados en República Dominicana mientras les daban luz verde para ingresar.

“No entendía por qué había gente encargadas para cada cosa y había que hablar como con 15 personas y a la siguiente persona que me mandaron les dije que tenían que cortar muchos de estos pasos para el ingreso”: Michael Saavedra, jefe del grupo de rescatistas Strategic, Response Partners.

VEA TAMBIÉN Reportan que fue hallado sin vida y abrazado junto a su madre el niño Fabio a dos semanas de los terremotos en Venezuela o

También el rescatista habló de los costos económicos de más que tuvieron que asumir debido a los retrasos y que ya habían acudido a otros desastres en diferentes partes del mundo y nunca habían visto una demora por el estilo.

“Me rompía el corazón esperar cada permiso pensando en las personas que están bajo los escombros esperando por ser rescatados, me imaginaba tener que decirles que tienen que esperar porque tenemos problemas de ingreso para ayudarlos. Me enfadé con esto”, señaló Saavedra.

El rescatista también habló de las malas construcciones y la falta de mantenimiento de las estructuras que se vinieron abajo: “veía cadenas mal amarradas, oxidadas y en medio del concreto veíamos espuma de poliestireno, le pedía a las personas explicaciones del porqué lo usaban. No sé por qué hicieron eso”.