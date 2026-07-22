“Esos dictadores no tienen ninguna inmunidad”: abogado sobre el cronograma del proceso de Maduro

Por medio de esta nueva comparecencia y tras un acuerdo entre las partes, el juez Alvin Hellerstein, quien lleva el caso Nicolás Maduro y Cilia Flores, determinó el cronograma a seguir en este proceso, por medio del cual se estableció el 1 de junio de 2027, fecha en la que se dará inicio al juicio. Frente a este caso y lo que representa esta determinación para las dictaduras de la región, El Informativo de NTN24 conversó con Carlos Augusto Chacón, abogado y director de Ciencia Política Hernán Echeverría.