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Miércoles, 22 de julio de 2026
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audiencia

“Esos dictadores no tienen ninguna inmunidad”: abogado sobre el cronograma del proceso de Maduro

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Por medio de esta nueva comparecencia y tras un acuerdo entre las partes, el juez Alvin Hellerstein, quien lleva el caso Nicolás Maduro y Cilia Flores, determinó el cronograma a seguir en este proceso, por medio del cual se estableció el 1 de junio de 2027, fecha en la que se dará inicio al juicio. Frente a este caso y lo que representa esta determinación para las dictaduras de la región, El Informativo de NTN24 conversó con Carlos Augusto Chacón, abogado y director de Ciencia Política Hernán Echeverría.

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