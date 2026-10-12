Disidencias de las FARC detonan tercer carro bomba en una semana en el Cauca y dejan varios heridos en el peaje de El Bordo

El Ejército Nacional confirmó un nuevo atentado perpetrado presuntamente por las disidencias de las FARC en el sector del peaje de El Bordo, en el departamento del Cauca, donde fue detonado un carro bomba. De manera preliminar, se reportan tres civiles heridos y la destrucción de la infraestructura del peaje.

Asimismo, la comunidad reportó la presencia de un cilindro bomba que no detonó en la zona, lo que generó preocupación por el riesgo que representa para la vida de los pobladores. Según información divulgada por medios de comunicación, personal antiexplosivos inspeccionó el artefacto para verificar las condiciones de seguridad del sector.

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El ataque se registró durante la mañana de este lunes 12 de octubre, sobre la vía Panamericana, en inmediaciones del peaje de El Bordo. La explosión también ocasionó afectaciones en viviendas cercanas y obligó a suspender el paso vehicular mientras las autoridades adelantaban las verificaciones correspondientes.

Del mismo modo, las comunidades del sector de La Depresión han participado en las labores para despejar la vía y tratar de restablecer la movilidad. De acuerdo con los reportes conocidos, este sería el tercer carro bomba detonado en esa región durante la última semana.

"En el sector del peaje de El Bordo, municipio de Patía, Cauca, tropas de la Brigada 29 atienden una acción terrorista atribuida a integrantes de la Estructura Carlos Patiño, quienes habrían empleado un vehículo acondicionado con explosivos", indicó el Ejército.

Según información preliminar, se reportan tres civiles heridos. "Nuestros soldados no presentan afectaciones y mantienen el control del sector, mientras se adelantan verificaciones con apoyo de capacidades aéreas y personal especializado, en coordinación con la Policía", agregó la institución.

Cabe resaltar que el presidente Abelardo de la Espriella se refirió al atentado terrorista y aseguró que los responsables de esa acción serán capturados.

"Deploro el atentado terrorista contra el peaje El Bordo, en la vía Panamericana, municipio de La Sierra, departamento del Cauca. La explosión obligó a cerrar el paso mientras las autoridades aseguran la zona", aseveró el mandatario.

El jefe de Estado explicó que "atacar la infraestructura perjudica a la gente, a los transportadores y a todos aquellos que necesitan movilizarse".

En el mismo sentido, cabe aclarar que este hecho ocurre poco después de que se registraran intensos combates entre las tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional y la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Esto ocurrió en la vereda El Dinde, municipio de Cajibío, en el Cauca.

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el desarrollo de esa operación militar, que tuvo lugar el domingo 11 de octubre y dejó dos presuntos integrantes de esa estructura muertos, según el balance divulgado por el mandatario y reportes de medios de comunicación.

"En Cajibío, Cauca, nuestras Fuerzas Militares golpearon a la estructura narcoterrorista Jaime Martínez, del Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco, que hace parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas. La operación se desarrolló contra integrantes de la columna Fredy Martínez", aseguró el jefe de Estado.

Finalmente, De la Espriella también reveló que dos integrantes de esa estructura fueron abatidos.

"En la vereda El Dinde, dos integrantes de este grupo fueron dados de baja. También incautamos armas, un mortero, granadas y un dron. Además, afectamos sus economías ilícitas al hallar un laboratorio con 105 kilos de pasta base de coca y 1.500 galones de ACPM", aseguró el mandatario.