NTN24
Lunes, 02 de noviembre de 2026
Lunes, 02 de noviembre de 2026
Pena de muerte

Médico a cargo de supervisar la ejecución de Christa Pike reveló la razón por la que sobrevivió a la inyección letal

noviembre 2, 2026
Por: Luis Cifuentes
Christa Pike sobrevivió a ejecución - AFP
Christa Pike sobrevivió a ejecución - AFP
El doctor Mark Fowler aseguró que supo que algo andaba mal cuando el tiempo pasaba y no tenía novedades sobre el procedimiento a Pike.

El médico a cargo de supervisar la ejecución de Christa Pike, condenada en Estados Unidos por homicidio, reveló recientemente la razón por la que terminó sobreviviendo pese a que se le aplicó la inyección letal.

Durante una entrevista para el diario The New York Magazine, el doctor Mark Fowler aseguró que supo que algo andaba mal cuando el tiempo pasaba y no tenía novedades sobre el procedimiento a Pike.

o

A Fowler lo llamaron 45 minutos después, pese a que una ejecución dura como máximo 10 minutos. Allí encontró a Pike jadeando tras las dos dosis de pentobarbital que recibió.

"Va a quedar en estado vegetativo permanente con un cuarto de millón de dólares en gastos médicos", pensó el doctor antes de diagnosticarla en coma.

Fowler, quien debía confirmar su muerte, ahora era el encargado de devolverle la vida. Pidió un tanque de oxígeno y una ambulancia para trasladar a Pike al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, donde fue conectada a un respirador y tratada por quemaduras graves y ampollas en los brazos.

Según reveló, la Pike sobrevivió dado que la vía intravenosa no se había insertado correctamente en sus venas. "Estaba administrando el medicamento al tejido subcutáneo de sus brazos, en lugar de al torrente sanguíneo", explicó.

o

De acuerdo con el protocolo de inyección letal de Tennessee, son los paramédicos quienes colocan la vía intravenosa para luego abandonar la sala antes de que ingrese el equipo encargado de la inyección letal. Posteriormente, entra el médico para corroborar la muerte, ya que por ley tienen prohibido participar en las ejecuciones.

Temas relacionados:

Pena de muerte

Ejecuciones

Christa Pike

Tennessee

Condena

Muerte

Homicidio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Felipe González sobre Rodríguez: "No la van a votar los chavistas porque la consideran traidora"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Navidad para quién? Delcy Rodríguez adelanta las fiestas mientras crece la crisis económica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Nuevos y reveladores datos de la operación del régimen venezolano contra el ELN: "Se ve la mano de Estados Unidos detrás"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

La tibia respuesta de Blanco a NTN24 sobre las elecciones en Venezuela: "Agenda diplomática exitosa"

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Mapa de alta precisión: Así ven las cámaras de los drones que llegaron a Colombia desde EEUU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Bogotá

Militarizar Bogotá: congresista hace urgente llamado para combatir el crimen en la capital

Abelardo de la Espriella y Carlos Galán - Gustavo Petro
Bogotá

"El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
Maduro

Jueza Analisa Torres tomó su primera decisión frente a caso de Maduro y Flores

Raúl Castro - Foto: AFP
Régimen Castrista

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro - Foto: EFE/Canva
Nicolás Maduro

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro: golpe para el dictador

Más de Actualidad

Ver más
Shakira en Madrid - Foto EFE
Shakira

Así se vivió la histórica residencia de Shakira en Madrid: fuimos invitados al impresionante despliegue musical y hablamos con la artista

Una mujer sostiene un cartel en una manifestación de docentes en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Docentes

Docentes protestan en Bolívar: "Un educador hoy no puede ni siquiera ir a trabajar; van a trabajar porque piden prestado dinero"

Accidente en la Cota Mil (Caracas, Venezuela) - Fotos: X
Caracas

Fatal accidente en la Cota Mil: camioneta cayó a la altura de Mecedores y dejó un adolescente muerto

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Shakira en Madrid - Foto EFE
Shakira

Así se vivió la histórica residencia de Shakira en Madrid: fuimos invitados al impresionante despliegue musical y hablamos con la artista

Una mujer sostiene un cartel en una manifestación de docentes en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Docentes

Docentes protestan en Bolívar: "Un educador hoy no puede ni siquiera ir a trabajar; van a trabajar porque piden prestado dinero"

Accidente en la Cota Mil (Caracas, Venezuela) - Fotos: X
Caracas

Fatal accidente en la Cota Mil: camioneta cayó a la altura de Mecedores y dejó un adolescente muerto

Luis Almagro - AFP
Luis Almagro

“Todos fueron torturados de la manera más bestial”: Luis Almagro, sobre los crímenes de Maduro y Cilia

Visa a Estados Unidos - Foto de referencia: Canva
visas

Duras reacciones a retirada de visas a políticos colombianos: "El Departamento de Estado tuvo que haberlo hecho antes"

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

"Su regreso está bastante cerca": María Oropeza sobre llegada de María Corina Machado a Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

“Realmente conseguimos carros voladores antes que GTA 6”: así es la imagen que dejó ver la Casa Blanca de Donald Trump en el esperado videojuego

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023