Médico a cargo de supervisar la ejecución de Christa Pike reveló la razón por la que sobrevivió a la inyección letal

El médico a cargo de supervisar la ejecución de Christa Pike, condenada en Estados Unidos por homicidio, reveló recientemente la razón por la que terminó sobreviviendo pese a que se le aplicó la inyección letal.

Durante una entrevista para el diario The New York Magazine, el doctor Mark Fowler aseguró que supo que algo andaba mal cuando el tiempo pasaba y no tenía novedades sobre el procedimiento a Pike.

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A Fowler lo llamaron 45 minutos después, pese a que una ejecución dura como máximo 10 minutos. Allí encontró a Pike jadeando tras las dos dosis de pentobarbital que recibió.

"Va a quedar en estado vegetativo permanente con un cuarto de millón de dólares en gastos médicos", pensó el doctor antes de diagnosticarla en coma.

Fowler, quien debía confirmar su muerte, ahora era el encargado de devolverle la vida. Pidió un tanque de oxígeno y una ambulancia para trasladar a Pike al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, donde fue conectada a un respirador y tratada por quemaduras graves y ampollas en los brazos.

Según reveló, la Pike sobrevivió dado que la vía intravenosa no se había insertado correctamente en sus venas. "Estaba administrando el medicamento al tejido subcutáneo de sus brazos, en lugar de al torrente sanguíneo", explicó.

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De acuerdo con el protocolo de inyección letal de Tennessee, son los paramédicos quienes colocan la vía intravenosa para luego abandonar la sala antes de que ingrese el equipo encargado de la inyección letal. Posteriormente, entra el médico para corroborar la muerte, ya que por ley tienen prohibido participar en las ejecuciones.