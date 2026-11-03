Donald Trump acuerda con Benjamín Netanyahu cancelar la ayuda anual de EE. UU. a Israel por 4.000 millones de dólares: “No la necesitan”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que acordó con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la interrupción de las transferencias de ayuda económica y militar por 4.000 millones de dólares anuales, las cuales cesarán oficialmente al término del año en curso.

Durante una intervención en el espacio televisivo Fox and Friends, el jefe de Estado norteamericano explicó que la medida responde a un análisis compartido sobre la solvencia de las finanzas públicas en Jerusalén.

“En cuanto a los pagos a Israel, ‘Bibi’ Netanyahu y yo habíamos acordado que le daríamos cuatro mil millones de dólares al año, pero hace meses acordamos que íbamos a dejar de hacerlo a finales de este año. Israel es un país muy próspero y nuestro aliado número uno, no lo necesitan. Si lo necesitaran, diría que sigamos”, afirmó el mandatario en el programa de Fox News.

La medida abarca los paquetes de asistencia financiera y militar que tradicionalmente gestionaba la Casa Blanca bajo acuerdos decenales. No obstante, el presidente Trump dejó en claro que la rescisión de estos fondos no implica el cese del comercio de defensa ni el abandono de la alianza estratégica con Jerusalén, con la permisión de que las Fuerzas de Defensa de Israel puedan adquirir armamento norteamericano con sus propios recursos.

Actualmente, la asistencia norteamericana a Israel se rige por un memorando de entendimiento de 10 años firmado en 2016, el cual establece 3.800 millones de dólares anuales (3.300 millones en financiamiento militar y 500 millones para defensa antimisiles) hasta el año fiscal 2028.

No existen detalles públicos sobre cómo se implementará el recorte anunciado por Trump. Hasta el momento de esta publicación, el gobierno israelí no había emitido ninguna respuesta oficial, según informó el medio Ynet.

Cabe destacar que Netanyahu ya había mencionado previamente la posibilidad de reducir la dependencia de la ayuda norteamericana; en enero declaró a The Economist que Israel aspiraba a terminarla en un plazo de 10 años, y en mayo, durante el programa 60 Minutes, afirmó que debería “reducirla a cero”, aunque sin especificar un plazo tan inmediato como el final de este año.