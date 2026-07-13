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Lunes, 13 de julio de 2026
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ICE

Joven colombiano perdió la vida en medio de tiroteo en el que participó el ICE en Maine

julio 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Los hechos aún son materia de investigación, según las autoridades.

Por medio de un comunicado, una ONG de defensa migratoria ha dado a conocer que un joven colombiano de 26 años perdió la vida en medio de un tiroteo que se presentó en Maine, el cual contó con intervención del Servicio de Inmigración y Control (ICE). En hechos que aún son materia de investigación.

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“La coalición por los derechos humanos de los inmigrantes de Maine y presente está devastada e indignada por la muerte de un hombre colombiano de 26 años durante un tiroteo en el que participó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos”, dice el oficio.

Frente a este tema, el programa Club de Prensa conversó con la analista Vanessa Vallejo y Alejandro Hernández, director de La Gran Aldea.

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"Estas situaciones son tan lamentables y, obviamente, como migrantes y como hispanos, estas situaciones nos duelen más y nos tocan más. Son situaciones muy tristes, vimos hace unos días la misma situación con un señor mexicano que terminó muerto”, dijo.

De igual manera, Vallejo dejó claro “que en estos casos lo indicado es esperar las investigaciones para saber por qué suceden los casos, para saber cómo reaccionó la persona, cómo reaccionó ICE”.

Teniendo en cuenta casos anteriores en los que ha intervenido ICE, Alejandro Hernández manifiesta que se ha evidenciado “un exceso” de fuerza, el cual “desafortunadamente ha costado vidas”.

“La política migratoria de la administración Trump ha sido muy dura y, evidentemente, cuando la línea es con dureza, ocurren este tipo de excesos que terminan afectando a personas a veces culpables, pero a veces también inocentes”, agregó el director de La Gran Aldea.

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Ambos analistas coinciden en la importancia de difundir espacios de información y normativas a seguir para los migrantes cuando haya interacción con las autoridades, para evitar que la situación se salga de control y termine en tragedia.

Asimismo, la analista Vanessa Vallejo extendió una invitación para los migrantes en Estados Unidos, para que, sin importar si están de manera legal o ilegal, atiendan los llamados de las autoridades al ser requeridos y evitar huir, ya que este tipo de acciones podrían terminar de manera fatídica.

Declaraciones del ICE a NTN24

El ICE habló con NTN24 acerca de este caso: "El 13 de julio de 2026, aproximadamente a las 7:00 a. m. (hora del este), el ICE realizaba una vigilancia dirigida en el último domicilio conocido de un inmigrante indocumentado con una orden de expulsión definitiva. Dicho individuo salió de la residencia en un vehículo. Agentes del ICE intentaron interceptar el vehículo. El conductor intentó huir del lugar y, ante el temor por la seguridad pública, un agente disparó su arma".

"El conductor del vehículo recibió un impacto de bala y se contactó de inmediato a los servicios de emergencia. Falleció a consecuencia de las heridas sufridas. El Departamento de Policía de Biddeford y el FBI acudieron al lugar de los hechos. Se ha notificado a la Oficina del Inspector General (OIG) del DHS y, como ocurre en todo caso de uso de armas de fuego, se llevará a cabo una investigación. Se trata de una situación en desarrollo y ofreceremos actualizaciones al público a medida que dispongamos de más información" complementó.

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