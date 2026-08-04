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Martes, 04 de agosto de 2026
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El número de muertos en Ceuta, España, por la avalancha de migrantes desde Marruecos asciende a 75

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Avalancha de migrantes en Ceuta (AFP)
Avalancha de migrantes en Ceuta (AFP)
El anterior balance oficial contaba 72 migrantes muertos, principalmente por ahogamientos en el mar.

La cifra de migrantes fallecidos cuando intentaban llegar al enclave español de Ceuta la semana pasada aumentó a 75, según informó la Delegación del gobierno de este territorio europeo en África este martes.

El anterior balance oficial contaba 72 migrantes muertos, principalmente por ahogamientos en el mar.

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Unos 72.000 migrantes entraron la semana pasada en este enclave español en el norte de África, la gran mayoría a nado o a pie en una crisis migratoria inédita, de los que alrededor de 70.000 regresaron ya a la vecina Marruecos, de acuerdo con las últimas cifras de las autoridades españolas.

La escandalo cifra representa más del 70% de los cerca de 84.000 habitantes del pequeño territorio de 18,5 km².

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que "casi todos" los migrantes que entraron en los últimos días ya habían regresado a Marruecos, aunque reconoció que es difícil dar cifras exactas.

Las autoridades españolas consideran la situación una "violación de la integridad territorial" y han declarado la emergencia humanitaria ante el colapso absoluto de sus servicios básicos.

Sin embargo y en medio de fuertes críticas de otras naciones de la Unión Europea, Grande-Marlaska respondió que el espacio Schengen no se vio "comprometido" durante la crisis migratoria.

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"En modo alguno el espacio Schengen se ha visto comprometido en esta crisis", indicó el titular del Ministerio de Interior en una comparecencia ante la prensa en Madrid, en respuesta a las críticas de varios dirigentes europeos.

"El espacio Schengen nunca ha estado en peligro, ni en mínimo peligro", agregó, tras una reunión extraordinaria de ministros de la UE sobre la crisis.

Grande-Marlaska revisó al alza el balance de las entradas masivas de la semana pasada.

"Hemos fijado en (...) 72.000 personas las que entraron de forma irregular en España" y "70.000" las que han "abandonado" el país, afirmó.

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