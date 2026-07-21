"Le pedimos bombardear a Calarcá y a sus estructuras": gobernador de Antioquia al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, habló en NTN24 sobre el futuro de Colombia de cara al nuevo Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, asegurando que la seguridad es lo más importante para este cuatrienio. “Nosotros le definimos al presidente diecinueve objetivos de alto valor, no solo de las FARC... del ELN, del Clan del Golfo, de El Mesa para que él los pueda combatir. Le pedimos incluso bombardear a alias Calarcá y a sus estructuras criminales que tanto daño y terror han sembrado, no solo en Antioquia, sino en otra latitudes del país", dijo.