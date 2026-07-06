NASA revela imágenes satelitales de la magnitud de los daños en Venezuela tras los terremotos: 59.000 edificios fueron destruidos o presentan daños

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) publicó imágenes satelitales de una evaluación experimental que revela la magnitud de la devastación en Venezuela.

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Aproximadamente 59.000 edificios fueron destruidos o presentan daños estructurales severos tras el doble terremoto registrado el 24 de junio.

Las imágenes, disponibles en el sitio web de la agencia espacial, muestran en puntos rojos las zonas donde antes había edificaciones y ahora solo quedan escombros.

El estado de La Guaira se ha consolidado como el epicentro de los daños materiales. Según las evaluaciones técnicas de ingeniería civil, el 80% de las torres residenciales destruidas en esta entidad pertenecían a desarrollos habitacionales del estado construidos en las últimas décadas.

La infraestructura de la región está completamente desgastada, según han señalado diversos expertos internacionales.

Las evaluaciones técnicas exponen un panorama crítico de informalidad constructiva, debilidad estructural y la presencia de suelos licuables que multiplicaron la destrucción.

Al respecto, Juan Carlos Mogollón, ingeniero civil que realiza inspecciones en las zonas afectadas, explicó que "hay otra estructura que permanece en pie que cuidadosamente hay que hacerle un análisis estructural".

El ingeniero destacó que La Guaira "ha sido construido o fundado a través de suelos aluvionales", producto del transporte de sedimentos de los ríos durante décadas.

Asimismo, señaló que "esto no es ninguna razón para no rescatar" estas áreas, y estableció una comparación con Japón, donde "se suceden 1500 sismos anuales" pero el país mantiene un cumplimiento estricto de normas sismorresistentes.