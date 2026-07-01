"Hay un porcentaje alto de que eso se materialice": rescatista colombiana en Venezuela sobre personas que aún pueden ser rescatadas bajo los escombros

Séptimo día de dolor en Venezuela tras el 'doblete sísmico' que segó la vida de miles de personas en la zona costera del país suramericano.

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Diana Corrales, líder del Contingente USAR COL-1, habló en el programa La Tarde NTN24 desde la zona cero en Venezuela.

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"Nos hemos encontrado con escenas que pueden llegar a ser muy fuertes; todavía hay mucha angustia de las personas que quieren ver a sus familiares que permanecen atrapados", expresó la rescatista.

Al ser consultada sobre si hay indicios de personas que aún pueden ser rescatadas bajo los escombros, la entrevistada respondió: "Sí, hay un porcentaje alto de que eso se materialice".

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Una semana después de la catástrofe y a pesar de la ayuda internacional, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para salvar vidas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

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Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Hasta el momento, grupos de bomberos, Protección Civil, entre otras brigadas internacionales de socorro, trabajan contrarreloj en la 'zona cero'.