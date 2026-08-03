María Corina Machado No respetan nada: así el régimen venezolano roba la identidad política de María Corina Machado agosto 3, 2026 Por: Miguel Pedreros La encargada de la tiranía, Delcy Rodríguez publicó una imagen con una frase: "Venezuela tierra de gracia" También le puede interesar María Corina Machado No respetan nada: así el régimen venezolano roba la identidad política de María Corina Machado Jorge Rodríguez "Esperamos que el diálogo no sea una estratagema de Jorge Rodríguez para mantenerse en el poder": José Amalio Graterol sobre negociaciones en Venezuela Negociaciones ¿Diálogo o distracción? Sigue el debate sobre la negociación entre el régimen y la Asamblea 2015 Cúcuta Denuncian que camión-bomba usado en atentado en Cúcuta el sábado pasado fue "ensamblado en Venezuela" Gustavo Petro Petro se despide del gobierno envuelto en escándalos pero dando "honores" y un abrazo a temible tirano: así fue su visita a la dictadura de Cuba Edificio Así se ve el interior del edificio afectado por las implosiones de una urbanización en Venezuela Compartir en: