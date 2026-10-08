NTN24
Jueves, 08 de octubre de 2026
Jueves, 08 de octubre de 2026
UCV

Educadores de la UCV reclaman aumento salarial y transparencia en el pago de bonificaciones

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía que muestra un pasillo de la Universidad Central de Venezuela - EFE
Fotografía que muestra un pasillo de la Universidad Central de Venezuela - EFE
Los profesores del mencionado recinto académico mantienen su reclamo por un incremento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo.

Los educadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) enfrentan una aguda crisis socioeconómica y salarial, exigiendo reivindicaciones laborales y salarios dignos.

o

Los profesores del mencionado recinto académico mantienen su reclamo por un incremento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo.

Asimismo, cuestionan el sistema de bonificaciones aplicado por el régimen, pues consideran que estos pagos "no representan una mejora efectiva de sus ingresos ni benefician sus prestaciones sociales".

o

La Asociación de Profesores de la UCV (APUCV) sostiene que "la prioridad debe ser un aumento del salario base y no la entrega de bonos de carácter temporal".

De acuerdo con el gremio, "estos mecanismos terminan afectando beneficios como el cálculo de las prestaciones sociales y las jubilaciones".

Ante esta situación, la APUCV ha convocado a asambleas generales y otras acciones de protesta para mantener la presión sobre dicho asunto.

Recientemente, Ana María Sanjuán, ministra de Educación Universitaria del régimen venezolano, defendió "la implementación" de un bono académico de entre 50 y 250 dólares como un paso inicial para "reivindicar los ingresos" del sector docente.

o

La funcionaria del chavismo admitió que los montos siguen siendo insuficientes frente a la crisis económica, aunque afirmó que con esta medida se inicia la "recuperación de la carrera docente".

El declive de la educación en Venezuela se debe a una crisis estructural compleja impulsada por la caída drástica del presupuesto público, la hiperinflación y la recesión económica.

Esto generó salarios de miseria para los docentes, el abandono masivo de las aulas, el deterioro grave de la infraestructura escolar y altos índices de deserción estudiantil.

Temas relacionados:

UCV

Docentes

Docentes venezolanos

Salarios

Protestas Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

La lucha de María Corina: el valiente momento en que encaró a Chávez. "Dígale la verdad a Venezuela”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump es muy impulsivo y volátil”: Schamis sobre la postura de EEUU sobre regreso de Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Delcy representa hoy lo que ha sido el régimen de Maduro": alcalde de Málaga, Francisco de la Torre

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Ella está consciente de lo que le hicieron”: abogado de la mujer que sobrevivió a la ejecución

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Este es el escrito de acusación con el que EE. UU. imputó nuevos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Exmagistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Bárbara Gabriela César Siero
Venezuela

"Fui coaccionada teniendo como rehenes a mis hermanos": exmagistrada venezolana denuncia presiones para inhabilitar a María Corina Machado bajo amenazas

Exmagistrados del TSj de Venezuela Bárbara César y Juan Carlos Apitz Barbera / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

Piden investigación sobre la denuncia de la exmagistrada Barbará César de haber sido presionada a firmar inhabilitaciones

Roedor - Foto Canva
Enfermedades

¿Podría haber una nueva pandemia? Alerta latente por peste neumónica en Rusia: así son los síntomas y esto dicen los expertos

Marco Rubio/ María Corina Machado – Fotos AFP
María Corina Machado

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció sobre el inminente regreso de María Corina Machado a Venezuela

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio-Foto: EFE
Marco Rubio

MUERTE EN LA LABORATORIO PRENDE LAS ALARMAS: Rubio exige a Rusia transparencia sobre PESTE NEUMÓNICA

Más de Actualidad

Ver más
Terremoto en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Terremoto en Colombia

Se cumple un mes del devastador terremoto que golpeó a Colombia: así están las zonas más afectadas

Cuba

Entre apagones y escasez, un agrónomo cubano cultiva un jardín de orquídeas

Alias 'Araña' - Foto: EFE
Extradición

Se conocen imágenes de alias "Araña" esposado y con cadenas en los pies a su llegada a Estados Unidos tras ser extraditado desde Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Terremoto en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Terremoto en Colombia

Se cumple un mes del devastador terremoto que golpeó a Colombia: así están las zonas más afectadas

Cuba

Entre apagones y escasez, un agrónomo cubano cultiva un jardín de orquídeas

Alias 'Araña' - Foto: EFE
Extradición

Se conocen imágenes de alias "Araña" esposado y con cadenas en los pies a su llegada a Estados Unidos tras ser extraditado desde Colombia

Omar Bula y Vivian Aisen - Foto Cancillería Colombia
Israel

La Corte Internacional de Justicia confirmó la salida de Colombia del caso contra Israel por genocidio

Capturan a cabecilla del Tren de Aragua / FOTO: captura de pantalla
Tren de Aragua

Siguen cayendo criminales: El FBI anuncia la captura de un cabecilla del Tren de Aragua; de los más buscados

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Flávio Bolsonaro

Bolsonaro forma parte de la lista: así es como Trump ha apoyado a los candidatos de derecha en América Latina

Becas - Foto Canva
Becas de estudio

Comunicadores colombianos podrán acceder a becas para maestrías en importante universidad de Europa: estos son los requisitos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023