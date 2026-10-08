Educadores de la UCV reclaman aumento salarial y transparencia en el pago de bonificaciones

Los educadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) enfrentan una aguda crisis socioeconómica y salarial, exigiendo reivindicaciones laborales y salarios dignos.

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Los profesores del mencionado recinto académico mantienen su reclamo por un incremento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo.

Asimismo, cuestionan el sistema de bonificaciones aplicado por el régimen, pues consideran que estos pagos "no representan una mejora efectiva de sus ingresos ni benefician sus prestaciones sociales".

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La Asociación de Profesores de la UCV (APUCV) sostiene que "la prioridad debe ser un aumento del salario base y no la entrega de bonos de carácter temporal".

De acuerdo con el gremio, "estos mecanismos terminan afectando beneficios como el cálculo de las prestaciones sociales y las jubilaciones".

Ante esta situación, la APUCV ha convocado a asambleas generales y otras acciones de protesta para mantener la presión sobre dicho asunto.

Recientemente, Ana María Sanjuán, ministra de Educación Universitaria del régimen venezolano, defendió "la implementación" de un bono académico de entre 50 y 250 dólares como un paso inicial para "reivindicar los ingresos" del sector docente.

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La funcionaria del chavismo admitió que los montos siguen siendo insuficientes frente a la crisis económica, aunque afirmó que con esta medida se inicia la "recuperación de la carrera docente".

El declive de la educación en Venezuela se debe a una crisis estructural compleja impulsada por la caída drástica del presupuesto público, la hiperinflación y la recesión económica.

Esto generó salarios de miseria para los docentes, el abandono masivo de las aulas, el deterioro grave de la infraestructura escolar y altos índices de deserción estudiantil.