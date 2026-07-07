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¿Se cae el puente del 13 de julio? La pelea legal por el nuevo festivo en Colombia

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
El año 2024, Colombia tendrá 12 puentes festivos - Foto Canva
El año 2024, Colombia tendrá 12 puentes festivos - Foto Canva
Aunque una demanda busca tumbar la norma, el descanso continúa vigente mientras la Corte Constitucional decide sobre la Ley 2578.

La posibilidad de un nuevo puente festivo en Colombia ha desatado una batalla jurídica. Aunque la Ley 2578 de 2026 estableció el 9 de julio como día festivo nacional en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, miles de colombianos disfrutarán del descanso el lunes 13 de julio gracias a la aplicación de la denominada Ley Emiliani. Sin embargo, una demanda ante la Corte Constitucional busca dejar sin efecto esa disposición.

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La norma, sancionada por el presidente de la República el 1 de junio de 2026, no solo declara el 9 de julio como fiesta nacional de obligatorio cumplimiento, sino que en su artículo 6 establece expresamente que el disfrute del descanso se regirá por la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani.

Esa disposición permite trasladar determinados festivos al lunes siguiente cuando caen entre semana, razón por la cual este año el descanso se celebrará el 13 de julio y no el jueves 9.

El Ministerio del Interior explicó, al sancionarse la ley, que la iniciativa busca reconocer la importancia histórica, cultural y religiosa de Chiquinquirá y de la Virgen del Rosario, considerada patrona de Colombia desde 1919.

Según la cartera, el nuevo festivo pretende preservar una tradición nacional y promover espacios de reflexión sobre la libertad religiosa, la paz y la convivencia.

Pese a ello, la creación del festivo ya enfrenta un proceso judicial. Un ciudadano presentó una demanda ante la Corte Constitucional solicitando que se declare inexequible el artículo que creó el nuevo día de descanso, al considerar que podría vulnerar el principio de neutralidad religiosa del Estado colombiano. La acción también cuestiona los efectos económicos que tendría sumar un nuevo festivo al calendario nacional.

La controversia ha generado dudas entre trabajadores y empleadores sobre si el puente del 13 de julio sigue en firme. La respuesta, por ahora, es sí. Mientras la Corte Constitucional no admita o resuelva la demanda y no suspenda los efectos de la norma, la Ley 2578 continúa plenamente vigente, por lo que el descanso remunerado deberá otorgarse conforme a lo establecido por la legislación laboral.

Expertos en derecho laboral han explicado que la inclusión de la referencia expresa a la Ley Emiliani dentro del texto de la Ley 2578 deja claro que el Congreso pretendía que el nuevo festivo funcionara igual que otros puentes festivos del calendario colombiano. De hecho, si la intención hubiera sido mantener el descanso exclusivamente el 9 de julio, no habría sido necesario remitir a esa norma.

Por ahora, el calendario oficial no cambia y el lunes 13 de julio continúa siendo festivo para los sectores público y privado. Solo un fallo posterior de la Corte Constitucional podría modificar el futuro de este nuevo puente, cuya primera aplicación ya se convirtió en uno de los temas jurídicos y laborales más comentados del país.

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