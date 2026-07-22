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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Estados Unidos

Marco Rubio espera una visita "muy positiva" de Xi Jinping a Washington en septiembre

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: EFE
Aunque la visita aún no ha sido confirmada oficialmente, Rubio dejó claro que la Casa Blanca prevé que se concrete, tras mantener una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este miércoles que espera una visita "muy positiva" del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos en septiembre.

Aunque la visita aún no ha sido confirmada oficialmente, Rubio dejó claro que la Casa Blanca prevé que se concrete, tras mantener una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, al margen de una cumbre de líderes del sudeste asiático.

"Creo que el presidente Xi tendrá una visita muy positiva cuando venga a Washington", afirmó Rubio a los periodistas en Manila, y añadió que él y Wang habían hablado extensamente sobre la cuestión.

Aunque reconoció que ambos países tienen "diferencias significativas", subrayó que "tendrán que trabajar en ellas".

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La reunión del miércoles entre Rubio y Wang se produjo solo unos días después de que Estados Unidos condenara las acciones de Pekín en el disputado mar de China Meridional, y tras las recientes acusaciones del presidente Donald Trump sobre la interferencia china en las elecciones de EE. UU. Pekín ha negado categóricamente estas acusaciones.

Trump viajó a Pekín en mayo y ha presumido de su buena relación con Xi, a pesar de la rivalidad geopolítica entre ambos países.

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