Desde EE. UU. y Colombia fueron extraditados a Chile dos de los sospechosos por el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

Dos de los principales sospechosos del secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda llegaron este viernes a Chile tras ser extraditados desde Estados Unidos y Colombia.

Rafael Gámez Salas, alias "El Turko", y Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como "El Gocho", enfrentarán a la justicia chilena acusados de participar en el crimen que conmocionó a la comunidad venezolana en el exilio.

Según informó el Ministerio Público chileno, ambos imputados habrían actuado como miembros de la facción "Los Piratas" del Tren de Aragua, organización criminal transnacional que opera en Chile desde hace aproximadamente una década. Los detenidos llegaron custodiados por una comitiva de la Policía de Investigaciones (PDI) a la base Grupo 10 de la Fuerza Aérea en la capital, desde donde serán trasladados bajo estrictas medidas de seguridad.

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La Fiscalía chilena mantiene la tesis de que el crimen de Ojeda tuvo un "móvil político" con miembros del régimen venezolano involucrados. El exteniente venezolano era un disidente y refugiado político en Chile, circunstancias que han llevado a las autoridades a explorar conexiones más allá de las acciones criminales ordinarias.

"El Turko" enfrenta cargos por asociación ilícita, secuestro con homicidio y extorsiones, mientras que "El Gocho" será formalizado por asociación ilícita y secuestro con homicidio. Ambos serán internados en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas), destinado a reclusos de alta peligrosidad.

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A la fecha, son 26 las personas detenidas en Chile y el extranjero por esta causa criminal, con 19 a la espera de juicio y tres ya condenados. Este caso se ha convertido en uno de los más emblemáticos en la lucha contra el crimen organizado transnacional en la región.