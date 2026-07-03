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Terremoto en Venezuela

"El Cartel de los Soles tiene varias caletas allí": criminalista venezolano sobre escándalo de Diosdado Cabello en La Guaira

julio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Iván Simonovis explicó en NTN24 que La Guaira es un lugar clave "para movilizar droga y dinero".

Iván Simonovis, criminalista venezolano, aseguró en La Mañana de NTN24 que "el Cartel de los Soles tiene varias caletas" en La Guaira (Venezuela), donde investigaciones del periodista Carlos Salazar apuntan a que Diosdado Cabello tiene escondidos millones de dólares y droga, y que habrían quedado bajo los escombros tras los terremotos.

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"Para movilizar droga y dinero lo mejor son estas ciudades que hacen vida al lado de un puerto. Cuánto sea de Diosdado Cabello, no lo sé, pero yo estoy seguro que el Cartel de los Soles tiene varias caletas allí que utilizan para movilizar, esto no es un secreto muy grande", expuso Simonovis.

El criminalista venezolano citó informes de la DEA respecto a puntos de operaciones en el exterior del Cartel de los Soles hacia el exterior. "El estado La Guaira es uno de los más importantes toda vez que hay puertos y aeropuertos", recalcó.

En ese sentido, Simonovis insistió en que no tenía duda alguna respecto a que en La Guaira "tiene que haber varias caletas y tiene que haber mucha preocupación por dinero que ha quedado sepultado o droga que ha quedado sepultada" por parte del Cartel de los Soles.

Asimismo, Simonovis señaló que la reacción del régimen de Venezuela —a cargo de Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos hace seis meses— ante los devastadores sismos que azotaron al país la semana pasada, fue nula.

"El cinismo sigue siendo absolutamente gigantesco. Es obvio y eso ha sido súper comprobado que la capacidad de respuesta del régimen ha sido cero, ha sido nada, no ha funcionado. Ahí las únicas personas que han participado en los rescates han sido por la autogestión de los venezolanos durante las primeras 48 horas y luego de esto todos los grupos de rescate que han llegado", anotó.

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