"Son tantos dólares que no los cuentan, sino que los pesan": periodista sobre cantidad de dinero que Diosdado Cabello tendría ocultos bajo los escombros

Carlos Salazar, periodista venezolano de investigación en el exilio, quien denunció que Diosdado Cabello, ministro de Interior del régimen madurista, estaría ocultando en ciertas zonas afectadas por el terremoto en La Guaira caletas de dinero en efectivo y droga, dio nuevos detalles en La Mañana de NTN24 sobre su investigación.

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"La manera como la logística opera, según las investigaciones en las que nosotros hemos trabajado, porque hemos venido haciéndole seguimiento a las actuaciones de Diosdado por mucho tiempo, es que ellos, para poder movilizar un dinero, en tantas cantidades, que ni siquiera es un dinero que se cuenta, es un dinero que se pesa y determinan la cantidad por el peso, es tratando de moverlo en grandes cantidades y en alta denominación", explicó Salazar.

El dinero, según el periodista, es movido "de un apartamento a otro antes de montarlo en los aviones o en las embarcaciones en las que utilizan para sacar este dinero, y por supuesto, también drogas, sobre todo" hacia el exterior o dentro del país.

"Yo creo que la preocupación de Diosdado es tal por la pérdida económica que pudiera estar sufriendo él personalmente y su estructura criminal. Se han tenido que abocar ellos personalmente a manejar a su gente para salvaguardar lo que puedan recuperar", explicó el periodista.

Cada billete, de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso Salazar, es de 100 dólares, lo que para un venezolano significa, según considera "resolver una o dos semanas de su vida cotidiana, y encontrar tantos billetes de esta denominación llama poderosamente la atención".

Sobre las presuntas caletas de droga, Salazar indicó que "la gente dice que es fácil de reconocer cuando ellos las están manipulando porque son paquetes muy grandes, negros, ya empaquetados, que generalmente lo hacen en el medio de la noche".