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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Terremoto en Venezuela

El centro educativo Fe y Alegría confirma la muerte de al menos 31 estudiantes y un docente tras los terremotos en Venezuela

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Fachada de un centro educativo de Fe y Alegría - Foto de referencia: X
Fachada de un centro educativo de Fe y Alegría - Foto de referencia: X
De los 31 alumnos fallecidos, 30 estudiaban en la Escuela Simón Bolívar de Caraballeda, en La Guaira.

El centro educativo Fe y Alegría confirmó la muerte de al menos 31 estudiantes y un docente tras los terremotos en Venezuela.

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De los 31 alumnos fallecidos, 30 estudiaban en la Escuela Simón Bolívar de Caraballeda, en La Guaira. Las edades de las víctimas iban desde niveles de preescolar hasta jóvenes que cursaban el último año de bachillerato.

El último balance del régimen venezolano es del 3 de agosto y sostiene que 6.125 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

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De acuerdo con estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

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