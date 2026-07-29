Este fue el gesto con el que Donald Trump se despidió del senador Lindsey Graham al acercarse al ataúd

El funeral del influyente senador republicano Lindsey Graham reunió en Washington a Donald Trump, Benjamín Netanyahu y Volodímir Zelenski, quienes participaron este martes en el homenaje realizado en la Catedral Nacional.

La ceremonia congregó a figuras clave de la política nacional e internacional para despedir a Graham, quien falleció el pasado 11 de julio a los 71 años, tras una emergencia cardíaca.

El ataúd, cubierto con una bandera de Estados Unidos, recibió honores en el Capitolio antes de ser trasladado a la Catedral Nacional. Donald Trump encabezó los discursos y evocó la figura de Graham como un “amigo querido”, un “estadista respetado” y alguien “único e inigualable”, al destacar su influencia en la política exterior estadounidense durante más de tres décadas.

“Durante más de 30 años, nada importante ocurrió en esta capital sin que Lindsey Graham lo supiera; nada significativo sucedió en cualquier parte del mundo sin que Lindsey Graham tuviera una opinión al respecto”, dijo el presidente.

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La ceremonia en la Catedral Nacional incluyó homenajes musicales, como la interpretación de Amazing Grace y, posteriormente, la salida del féretro acompañada por Fanfarria para el hombre común, de Aaron Copland, en referencia a los orígenes humildes del senador.

Lo que más llamó la atención de muchos internautas fue el momento en el que Donald Trump descendió y se acercó al ataúd, donde, con dos golpes, se despidió de Graham.

Finalmente, el funeral también fue escenario de gestos políticos. Tras la ceremonia, Zelenski agradeció a Trump el apoyo recibido y mencionó que discutieron la posibilidad de otorgar a Ucrania una licencia para producir misiles Patriot, una demanda clave en el contexto del conflicto con Rusia. Asimismo, Netanyahu y Trump abordaron la cuestión iraní, con el objetivo compartido de impedir que Teherán acceda a armas nucleares.