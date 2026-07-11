Mundial 2026
En un partidazo, Bellingham llevó a Inglaterra a la semifinal del Mundial dejando en el camino a Noruega
El jugador del real Madrid fue el encargado de los goles que clasificaron a su selección a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.
Inglaterra sufrió pero clasificó a la semifinal de la Copa del Mundo tras derrotar a Noruega 2-1 con doblete del jugador del Real Madrid Jude Bellingham, quien ha mostrado un gran nivel en el certamen.
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Dos zarpazos del centrocampista del Real Madrid (45'+2' y 93') le dieron la vuelta al marcador que había abierto el extremo noruego Andreas Schjelderup (36').
Inglaterra, tercera clasificada para la penúltima ronda tras Francia y España, se enfrentará el miércoles en Atlanta al ganador de Argentina-Suiza.
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