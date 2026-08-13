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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Gas

Régimen venezolano firma acuerdos para la explotación de gas con tres firmas internacionales

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Estos convenios ocurren luego de una reforma a la ley de hidrocarburos, favorable a la inversión privada.

El régimen venezolano otorgó este jueves licencias a tres empresas internacionales para la explotación de gas, lo que suma nuevos acuerdos en el sector de hidrocarburos impulsados tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos.

Estos convenios ocurren luego de una reforma a la ley de hidrocarburos, favorable a la inversión privada y promovida por Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington.

Tras la aprobación de la reforma a finales de enero, Estados Unidos empezó a flexibilizar las sanciones contra Venezuela, lo que abrió la puerta a gigantes energéticas para operar en el país caribeño.

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Desde entonces se han firmado varios convenios para la explotación, producción y exportación de petróleo y gas.

Sin embargo, no se habían anunciado nuevos acuerdos desde el doble terremoto del 24 de junio que ha dejado más de 6.300 fallecidos.

Este jueves, se firmaron acuerdos con British Petroleum (BP), la empresa XRG de Emiratos Árabes Unidos y UCC basada en Qatar, para continuar la segunda fase de exploración del campo Lorán que alberga siete yacimientos de gas natural, seis de ellos transfronterizos con Trinidad y Tobago.

"Puedo anunciar con satisfacción al país que después de 23 años hemos logrado finalmente dar el impulso para la producción de gas en este extraordinario y gigante campo", dijo Rodríguez en un acto transmitido por el canal estatal VTV.

Meg O'Neill, directora ejecutiva de BP Latinoamérica, celebró el acuerdo formal para el desarrollo de la segunda fase en el campo Lorán.

"Estos acuerdos proporcionan una base sólida para impulsar el potencial de gas costa afuera de Venezuela y abrir la siguiente fase de desarrollo", declaró O'Neill.

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En el caso de BP, la nueva licencia se basa en un memorando de entendimiento firmado con el gobierno venezolano en abril de 2026 para la exploración en el área de la plataforma Deltana.

En junio, el gobierno había otorgado una licencia a la británica Shell para la fase inicial de exploración en este mismo campo.

El país cuenta con las mayores reservas de petróleo en el mundo y también es rico en gas natural.

"Tengo un afán especial en el gas para el desarrollo nacional, para dar impulso a los procesos industriales en Venezuela, a la petroquímica en Venezuela", dijo Rodríguez.

"Pero también como he dicho, para ser ahora no solamente país exportador de petróleo, sino también un país exportador de gas", agregó.

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