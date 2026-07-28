FIFA estudia vender participaciones del Mundial a inversionistas privados: esta sería la razón detrás del millonario plan

Una publicación difundida por la cuenta Polymarket FC en X generó miles de reacciones este martes al asegurar que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estaría planeando vender participaciones de la Copa del Mundo a inversionistas privados.

Según el post, Infantino obtendría personalmente "decenas de millones de euros" como resultado de esa operación. Además, la publicación sostiene que el dirigente ya habría mantenido conversaciones con inversionistas cercanos a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asimismo, la publicación en X señala que la información fue atribuida por la cuenta a Times Sport; sin embargo, no ofrece mayores detalles sobre el supuesto acuerdo, el porcentaje de participación que se vendería ni el estado de las negociaciones.

VEA TAMBIÉN Club europeo toma la drástica decisión de prohibir jugar con la cabeza a jugadores de categorías infantiles o

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas versiones, y Gianni Infantino tampoco se ha referido públicamente a las afirmaciones que han sido difundidas.

Finalmente, si se realizara una operación de este tipo, representaría un cambio significativo en el modelo de gestión comercial del torneo más importante del fútbol. No obstante, por ahora la información corresponde a reportes divulgados en redes sociales y no ha sido confirmada oficialmente por la FIFA ni por las partes involucradas.