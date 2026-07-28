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Japón

¿Por qué tiembla tanto en Japón y cómo lograron estar tan preparados ante grandes sismos?

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de terremoto en Japón (EFE)
Foto de terremoto en Japón (EFE)
Este martes, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió a la prefectura de Kumamoto, en la isla japonesa de Kyushu-

Este martes un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró en la prefectura de Kumamoto, en la isla japonesa de Kyushu, dejando por lo menos 50 personas heridas, viviendas colapsadas y daños en carreteras, puentes y edificios.

El golpe sísmico transcurrió durante la tarde y alcanzó el nivel máximo de intensidad sísmica registrado por la escala Shindo de Japón.

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El fuerte sismo provocó el colapso de varias estructuras dejando a su paso a personas atrapadas entre los escombros, de acuerdo con los primeros informes de los equipos de emergencia.

Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, señaló que se habían detectado personas heridas, cortes de electricidad, incendios y daños en infraestructuras, mientras que las autoridades llevaron equipos de emergencia para evaluar la situación y estar al pendiente de los afectados.

El sismo vuelve a poner a Kumamoto en el centro de la atención debido a que la prefectura ha sufrido una enorme secuencia de terremotos en 2016, sin embargo, el país ha demostrado una férrea preparación ante estos poderosos fenómenos.

Esto ha puesto nuevamente sobre la mesa una pregunta que, en el caso del país nipón, suena con fuerza:

¿Por qué tiembla tanto en Japón?

La principal razón de la alta actividad sísmica en Japón está en su ubicación en el mapa. El país es conocido como uno de los países más sísmicamente activos pues, se encuentra ubicado en el "Anillo de Fuego" o "Cinturón de Fuego" del Pacífico.

Según National Geographic Society, el anillo fuego "es una cadena de volcanes y sitios de sísmico actividad oterremotos, alrededor de los bordes del Océano Pacífico".

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"Aproximadamente el 90% de todos los terremotos ocurren a lo largo del Cinturón de Fuego, y el anillo está salpicado con el 75% de todos los volcanes activos en la Tierra", señala.

Aunque se le llama anillo, su forma no es circular pero sí colosal: son 40.000 kilómetros con 452 volcanes desde el extremo sur de Sudamérica, a lo largo del costa de América del Norte, a través de la Estrecho de Bering, pasando por Japón y hasta Nueva Zelanda.

El anillo se creó por el cruce las placas tectónicas, enormes losas de la corteza de la Tierra que encajan como piezas de un rompecabezas, sin embargo, no están fijas y se mueven constantemente sobre una capa sólida y fundido roca llamado manto.

Precisamente las placas suelen chocar, separarse o deslizarse una al lado de la otra, generando la mayoría de la actividad tectónica en el Cinturón de Fuego.

Sin embargo, el caso de Japón es especial, pues es una de las más activas del planeta en este tipo de movimientps por un fenómeno llamado subducción: un tipo de área donde las placas tectónicas se encuentran y "una de ellas, más densa, se sumerge bajo la otra, generando una intensa actividad sísmica y volcánica".

En el país, la placa del Pacífico, que es más densa y pesada, se encuentra debajo de Japón, que viene siendo la placa menos densa.

¿Cómo lograron estar tan preparados ante estos grandes sismos?

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Se sabe que Japón es uno de los países con mejor preparación ante grandes sismos, evidencia de ello es la gran capacidad para resistir estos movimientos con pocas víctimas mortales y daños menores a estructuras tras movimientos como el de este martes.

Esto es, en parte, gracias a una estricta normativa japonesa para la construcción, conocida como la Ley de Estandard de Construcción.

Según este documento, existen requerimientos mínimos con respecto al sitio, la estructura, las instalaciones y el uso de las edificaciones.

Aunque la ley existe desde 1950, tuvo que ser modificada en 1995 tras el devastador terremoto de Kobe de 7,2 grados en el que murieron más de 5.000 personas.

Desde el 2000, el gobierno japonés califica de 1 a 3 a los edificios, de acuerdo a su capacidad de resistir eventos sísmicos.

"Según un estudio crítico a la normativa, si hubiera un temblor mayor a los 7 grados, el 28% de los edificios que cumplen sólo con los estándares mínimos (grado 1 según la regulación) quedarían totalmente destruidos", señala el Observatorio Parlamentario de Chile.

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