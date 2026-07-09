"Armas bañadas en oro, droga y dinero": lo que ocultarían las caletas de Diosdado Cabello, según afirmó un rescatista que atendió la emergencia en Venezuela

El rescatista mexicano Humberto Estrada denunció que el régimen venezolano habría ocultado grandes cantidades de dinero ilícita en algunas de las viviendas de edificios que se vinieron abajo tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Eso explicaría por qué Diosdado Cabello ha obstaculizado el acceso de rescatistas a algunas zonas tras los terremotos.

El rescatista también habló de armas bañadas en oro ocultas entre los escombros, así como droga y dinero.

Indicó que la búsqueda tras los terremotos por parte de miembros del régimen se enfocó menos en las personas y más en hallar caletas con el botín.

"Montaron todo un espectáculo para sus fines y sus lucros, para encontrar las cosas muy importantes que no querían que se supiera. Se hablaba de que había armas, drogas y dinero", indicó.

El testimonio del rescatista fue analizado en el programa Club de Prensa de NTN24.

Los potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 dejan hasta el momento más de 3.800 personas fallecidas y miles de heridos, así como decenas de miles sin vivienda.