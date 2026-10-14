Eva Ferrer no compareció a citación en la Fiscalía y salió de Colombia tras señalamientos que hizo contra Verónica Alcocer

La exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación, Eva Ferrer Galcerán, no compareció este miércoles ante la Fiscalía que la había citado para escucharla en una audiencia judicial.

Ferrer, además, según informó el periodista Felipe Quintero de Noticias RCN, salió del país tras alegar problemas de seguridad. Su abogado, además, está pidiendo garantías a las autoridades en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación en Colombia había anunciado que escucharía en una diligencia judicial, este miércoles, a la exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación, Eva Ferrer Galcerán.

El llamado de la Fiscalía se dio luego de los señalamientos que Ferrer, en la revista Semana, hizo sobre presuntos actos de corrupción con los que estaría relacionada la ex primera dama, Verónica Alcocer.

“En desarrollo de una investigación que se sigue por posibles hechos de corrupción en varias entidades del orden nacional, la Fiscalía General de la Nación escuchará en diligencia judicial, programada este 14 de octubre, a la exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación, Eva Ferrer Galcerán”, anunció el ente acusador.

La Fiscalía precisó que se trataba de la tercera convocatoria a la exfuncionaria y mencionó que las dos citaciones anteriores, previstas para el 27 de agosto y el 29 de septiembre, no se materializaron por su inasistencia.

“En ese sentido, la Dirección Especializada contra la Corrupción ha impulsado múltiples actividades de policía judicial, a las cuales se suma ahora el análisis de los recientes señalamientos públicos de la señora Ferrer Galcerán”, indicó.

Ferrer, exasesora cercana de Alcocer, denunció en la revista Semana que la primera dama habría utilizado su avión oficial para extraer hasta 2,5 millones de dólares del régimen de Venezuela e incluso para transportar droga entre ambos países.