NTN24
Jueves, 11 de junio de 2026
Jueves, 11 de junio de 2026
Acuerdo

El régimen de Irán dice que todavía no se ha llegado a una "conclusión definitiva" sobre un acuerdo con EE. UU.

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump - Foto AFP
El presidente Donald Trump dijo este jueves que se iba a “proceder a la finalización de los documentos que debería completarse en los próximos días”.

Este jueves 11 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se logró un “gran acuerdo” para el fin del conflicto con el régimen de Irán, poco después de asegurar que había cancelado todos los ataques previstos contra la república islámica.

TE PUEDE INTERESAR:

Según el mandatario norteamericano, ya se iba a “proceder a la finalización de los documentos que debería completarse en los próximos días” y que “probablemente” la firma del acuerdo sería en Europa.

o

Además, adelantó que el régimen de Irán no “tendrá un arma nuclear”.

“Han acordado eso... No solo no tendrán, sino que no comprarán, desarrollarán de ninguna manera, forma o tipo, un arma nuclear”, sostuvo.

Tras las declaraciones del mandatario sobre un posible acuerdo, los medios del régimen de Irán indicaron que Teherán aún no ha aprobado un texto de pacto con Estados Unidos.

o

Así lo indicó la agencia de noticias iraní Fars, que citó a una fuente anónima, la cual aseguró "no se ha aprobado ningún texto para un memorándum de entendimiento inicial con Estados Unidos".

El medio se refirió a su informante como una fuente bien informada cercana al equipo negociador iraní.

Por su parte, la Cancillería iraní indicó que no se ha tomado "una decisión final" sobre el acuerdo con Washington.

"Hasta el momento, Irán no ha llegado a una conclusión definitiva sobre el acuerdo", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei.

Temas relacionados:

Acuerdo

Donald Trump

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos

Medio Oriente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Pretende ser extendido por el Rodrigato": experto advierte sobre la crisis en el Arco Minero de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos rechazan pronunciamiento de Trump quien habló sobre "un país feliz" tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que se sabe sobre disparos aéreos y movilización militar en zonas mineras de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Marta Lucía Ramírez - AFP
Colombia

"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

Iglesia | Foto AFP
Iglesia

La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

Más de Actualidad

Ver más
Biagio Pilieri, ex preso político del régimen venezolano / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Cerrar el Helicoide no resuelve el problema”: Biagio Pilieri, dirigente político que fue un preso político del régimen venezolano

Raúl Guillermo Rodríguez Castro y su abuelo Raúl Castro - Foto EFE
Régimen cubano

Empresario y aspirante al Congreso de EE. UU. asegura que se reunió en La Habana con el nieto de Raúl Castro: "Es tiempo de cambio"

Aviones de combate de EE. UU - Comando Central
Ataque al régimen de Irán

Así fue el ataque de Estados Unidos contra objetivos del régimen de Irán cerca del estrecho de Ormuz tras el derribo de un helicóptero

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Biagio Pilieri, ex preso político del régimen venezolano / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Cerrar el Helicoide no resuelve el problema”: Biagio Pilieri, dirigente político que fue un preso político del régimen venezolano

Messi - AFP
Lionel Messi

Se encienden las alarmas a pocos días del Mundial: Messi deja el campo con aparentes molestias en la MLS

Raúl Guillermo Rodríguez Castro y su abuelo Raúl Castro - Foto EFE
Régimen cubano

Empresario y aspirante al Congreso de EE. UU. asegura que se reunió en La Habana con el nieto de Raúl Castro: "Es tiempo de cambio"

Aviones de combate de EE. UU - Comando Central
Ataque al régimen de Irán

Así fue el ataque de Estados Unidos contra objetivos del régimen de Irán cerca del estrecho de Ormuz tras el derribo de un helicóptero

El Helicoide - AFP
Presos políticos

"Ahora el centro de torturas no es El Helicoide, ahora está en Yare, en Ramo Verde, en El Rodeo": Carlos Azuaje sobre movimientos inusuales en Caracas

Neymar Junior, convocado por Brasil al Mundial de 2026 - Foto: EFE
Neymar Jr

Panini responde sobre ausencia de Neymar en el álbum del Mundial 2026 y revela que su lámina podría salir próximamente

Selección Argentina - Foto: EFE
Dibu Martínez

‘Dibu’ Martínez manoteó en la cabeza a su compañero de selección Mac Allister en partido entre Aston Villa y Liverpool

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre