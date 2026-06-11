El régimen de Irán dice que todavía no se ha llegado a una "conclusión definitiva" sobre un acuerdo con EE. UU.

Este jueves 11 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se logró un “gran acuerdo” para el fin del conflicto con el régimen de Irán, poco después de asegurar que había cancelado todos los ataques previstos contra la república islámica.

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Según el mandatario norteamericano, ya se iba a “proceder a la finalización de los documentos que debería completarse en los próximos días” y que “probablemente” la firma del acuerdo sería en Europa.

Además, adelantó que el régimen de Irán no “tendrá un arma nuclear”.

“Han acordado eso... No solo no tendrán, sino que no comprarán, desarrollarán de ninguna manera, forma o tipo, un arma nuclear”, sostuvo.

Tras las declaraciones del mandatario sobre un posible acuerdo, los medios del régimen de Irán indicaron que Teherán aún no ha aprobado un texto de pacto con Estados Unidos.

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Así lo indicó la agencia de noticias iraní Fars, que citó a una fuente anónima, la cual aseguró "no se ha aprobado ningún texto para un memorándum de entendimiento inicial con Estados Unidos".

El medio se refirió a su informante como una fuente bien informada cercana al equipo negociador iraní.

Por su parte, la Cancillería iraní indicó que no se ha tomado "una decisión final" sobre el acuerdo con Washington.

"Hasta el momento, Irán no ha llegado a una conclusión definitiva sobre el acuerdo", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei.