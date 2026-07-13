Continúa el cinismo: cuenta en X de Nicolás Maduro, preso en Nueva York, agradece a los gobiernos que han ayudado a Venezuela tras los terremotos

El capturado dictador venezolano Nicolás Maduro agradeció de manera cínica desde la cárcel en Nueva York a los gobiernos del mundo que han ayudado a Venezuela tras los devastadores terremotos que han dejado casi 4.500 muertos.

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“Agradecemos profundamente la admiración y la solidaridad expresada por delegaciones, pueblos y gobiernos del mundo, que han compartido su esfuerzo en este momento tan difícil y doloroso para nuestra patria”, escribió Maduro en un mensaje difundido en su cuenta personal de X.

En su comunicado, el exjefe chavista del régimen, quien fue capturado por EE. UU. el 3 de enero, dijo que Venezuela renacerá nuevamente y citó otras situaciones del pasado como “en Vargas en 1999, en Las Tejerías, en Cumanacoa”.

El 24 de junio, el país latinoamericano fue epicentro de dos potentes terremotos de magnitudes de 7,2 y 7,5 que a la fecha dejan 4.490 personas fallecidas y 16.740 heridos, según el último reporte oficial.

Desde que se supo de la tragedia, decenas de gobiernos de varios países decidieron enviar ayuda a Venezuela para hacer frente a la tragedia y colaborar con las labores de rescate.

Según el jefe de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, al país llegaron 2.422 rescatistas internacionales.

Pese a la tragedia, se supo que algunos equipos internacionales tuvieron problemas de ingreso al país para ayudar con la búsqueda de sobrevivientes.