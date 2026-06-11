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Jueves, 11 de junio de 2026
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Donald Trump

Trump asegura que se logró un acuerdo para el fin de la guerra con Irán: "probablemente tendremos una firma tal vez en Europa"

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente, quien previamente había cancelado unos ataques pactados para este jueves, expresó que el régimen de Irán aceptó no desarrollar un arma nuclear.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se logró lo que definió como un “gran acuerdo” para el fin de la guerra en Irán.

“Acabamos de lograr un gran acuerdo para el fin de la guerra con Irán, y vamos a proceder a la finalización de los documentos, que debería completarse en los próximos días. Probablemente tendremos una firma, tal vez en Europa — y es algo fantástico”, aseveró el mandatario.

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Trump expresó que el régimen de Irán no “tendrá un arma nuclear”. “Han acordado eso... No solo no tendrán, sino que no comprarán, desarrollarán de ninguna manera, forma o tipo, un arma nuclear”, sostuvo.

“Han recibido una paliza como muy pocos podrían soportar — y ellos quieren cerrar el trato mucho más que yo”, precisó.

El presidente previamente había cancelado unos ataques pactados para este jueves en la noche.

"Teniendo en cuenta que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido vistas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes, he (…) cancelado los ataques y bombardeos que estaban previstos contra Irán esta noche", escribió Trump en su red Truth Social.

Además mencionó que "las conversaciones y los últimos puntos han sido, en principio y en detalle, aprobados por todas las partes implicadas".

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El acuerdo llegaría luego de que el Comando Central de Estados Unidos ejecutara una ofensiva con hasta 49 misiles Tomahawk contra objetivos del régimen iraní en respuesta al derribo de sus helicópteros Apache por parte de Teherán.

Las imágenes nocturnas mostraron densas columnas de humo que fueron captadas por numerosos ciudadanos iraníes sorprendidos por la intensidad de los bombardeos.

El régimen iraní admitió que las maniobras militares ejecutadas bajo orden del presidente Trump causaron al menos tres personas heridas.

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